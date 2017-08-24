Катар возвращает в Иран отозванного полтора года назад посла

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Власти Катара приняли решение о возвращении своего посла в Иран, отозванного полтора года назад. Об этом в среду вечером объявил МИД эмирата.

"Государство Катар объявляет, что посол эмирата в Тегеране вскоре вернется к исполнению своих дипломатических обязанностей", - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что эмират стремится укреплять двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран "во всех областях".

Ранее в среду глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. "Во время беседы обсуждались двусторонние отношения, способы их активизации и развития, а также ряд вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в коммюнике министерства.

Катар объявил об отзыве посла из Тегерана 6 января 2016 года в знак протеста против нападения на саудовские дипломатические миссии в Иране. За несколько дней до этого дипломатические отношения с Ираном разорвала Саудовская Аравия, ее примеру последовали Бахрейн, Судан, Кувейт и Джибути. ОАЭ объявили о понижении дипломатических отношений с Тегераном до уровня поверенных в делах.

С начала лета продолжается кризис в отношениях Катара с арабскими государствами: 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризмом, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.