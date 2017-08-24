Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФ

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседах с американскими сенаторами неоднократно выражал свое недовольство по поводу вопросов, связанных с политикой в отношении России, в том числе в связи с законопроектом о новых санкциях. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, американский лидер, в частности, пытался убедить главу комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера (республиканец от штата Теннесси) в том, что законопроект с новыми рестрикциями против РФ был бы плохим решением. Трамп в том числе говорил Коркеру, что документ является антиконституционным и повредит его президентству. Согласно информации издания, сенатор был непреклонен и лишь довел до сведения президента, что законопроект будет утвержден обеими палатами Конгресса. "Он [Трамп] был откровенно раздосадован", - рассказал источник газеты об одном из телефонных разговоров Трампа с Коркером.

Отмечается, что у главы государства были и другие споры с сенаторами, в частности, с Томом Тиллисом (республиканец от штата Северная Каролина), который является одним из инициаторов внесения в Конгресс законопроекта о защите независимого расследования связей Трампа с РФ, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ предполагает запретить президенту каким-либо образом отстранить Мюллера от разбирательства.

По сведениям издания, Трамп крайне раздражен тем фактом, что члены Республиканской партии в Сенате действуют все более обособленно, не согласовывая свои действия с Белым домом.

В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, облекает в форму закона антироссийские меры, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Новый закон сковывает по рукам и ногам Трампа в использовании президентских полномочий, позволяющих смягчать или отменять уже действующие ограничения в отношении России. Так, глава администрации США теперь сможет делать такие шаги только с предварительного разрешения Конгресса.

Трамп подписал данный закон, назвав его при этом ущербным, а ряд его положений - нарушающими конституцию страны. Кроме того, он обвинил американских законодателей в ухудшении российско-американских отношений.