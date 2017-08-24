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CNN: в 2016 году была предпринята попытка устроить встречу представителя Трампа с Путиным

Международная панорама
24 августа, 4:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, августа. /ТАСС

По данным телеканала, это произошло в том же месяце, что и встреча сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой

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НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американские конгрессмены обнаружили электронное послание, в котором упоминается попытка организовать летом прошлого года встречу представителей избирательного штаба Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. С таким утверждением выступила в среду телекомпания CNN, ссылающаяся на собственные источники в Конгрессе США. По их данным, письмо было написано Риком Дирборном, который в настоящий момент является заместителем руководителя аппарата Белого дома.

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Согласно версии источников, в июне 2016 года Дирборн по электронной почте кратко уведомил штаб Трампа о поступившем от частного лица предложении содействовать в установлении контакта с главой российского государства. Это лицо не называлось по имени, а скрывалось за аббревиатурой WV, обозначающей штат Западная Вирджиния. Конгрессмены, расследующие утверждения о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, считают, что речь идет о человеке с обширными связями в политических кругах данного штата.

Источники CNN не знают, чем завершилось обращение к Дирборну, который, судя по тексту электронного послания, воспринял предложение весьма скептически. Телекомпания обращает внимание на то, что данная история произошла в том же месяце, что и встреча сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала по этому поводу: "Мы не собираемся комментировать документы, которые потенциально были утечкой".

В начале июля Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года встретился в Нью-Йорке с Весельницкой в присутствии советника президента и его зятя Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа-старшего Пола Манафорта. Сын главы государства не отрицал, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты американского лидера настаивают на том, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Весельницкая Кремлю не известна.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса расследуют утверждения о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Параллельно соответствующее разбирательство ведет ФБР.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Путин, Владимир Владимирович
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