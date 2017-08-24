El Pais: установлена личность второго террориста, погибшего при взрыве в Альканаре

МАДРИД, 24 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность второго погибшего при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовились к атакам в Каталонии. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

По ее информации, речь идет о Юсефе Аале, последнем члене ячейки, которого должны были идентифицировать. При взрыве в Альканаре также погиб имам Абдельбаки ас-Сати, планировавший теракт в Барселоне, и пострадал Мухаммед Хоули Шемляль, который решением суда заключен под стражу без права выхода под залог.

Юсеф Ааля являлся братом Саида, ликвидированного каталонской полицией 18 августа после теракта в Камбрильсе. Другой брат Юсефа - Мухаммед - изначально был задержан, однако после слушаний суд разрешил ему оставаться на свободе.

17 августа в центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате нападений террористов в Каталонии погибли 15 человек. Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).