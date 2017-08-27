Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16

МАДРИД, 27 августа. /ТАСС/. Число жертв терактов в испанской Каталонии увеличилось до 16 человек.

Об этом сообщили в воскресенье в департаменте здравоохранения Каталонии.

По информации ведомства, в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии. До сих пор более 20 человек остаются в больницах после атак, из них пять - в критическом состоянии, отметили в департаменте.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате атак более 130 человек получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).