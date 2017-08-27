Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16

Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 годуМеждународная панорама 27 августа, 14:58
Кириленко: РФБ с надеждой, но не без опасений ждет выступления сборной на ЧЕСпорт 27 августа, 14:56
Генсек Федерации бокса России назвал "цирком" бой между Мэйуэзером и МакгрегоромСпорт 27 августа, 14:48
Ещенко: пауза в чемпионате пойдет на пользу футболистам "Спартака"Спорт 27 августа, 14:30
Чахкиев: Мэйуэзеру надо провести матч-реванш с Макгрегором по правилам MMAСпорт 27 августа, 14:16
Си Цзиньпин: Китай проведет великолепные Олимпийские игры в 2022 годуСпорт 27 августа, 13:57
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники МэйуэзераСпорт 27 августа, 13:46
Слепцова заявила, что завершает карьеру из-за беременностиСпорт 27 августа, 13:43
Футболист Эдер приедет в расположение "Локомотива" 30 августа на сбор в АвстриюСпорт 27 августа, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 27 августа. /ТАСС/. Число жертв терактов в испанской Каталонии увеличилось до 16 человек.
Об этом сообщили в воскресенье в департаменте здравоохранения Каталонии.
По информации ведомства, в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии. До сих пор более 20 человек остаются в больницах после атак, из них пять - в критическом состоянии, отметили в департаменте.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате атак более 130 человек получили травмы.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).