СМИ: подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии обжаловал заключение под стражу

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МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии Дрисс Укабир обжаловал решение суда о заключении под стражу. Об этом сообщила в понедельник газета El Confidential.
По ее информации, арестованный утверждает, что не существует достаточно доказательств, подтверждающих его членство в террористической ячейке, ответственной за теракты в Испании. Соответствующая жалоба была подана в Национальную судебную коллегию.
В настоящий момент Укабир и другой подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии - Мухаммед Хоули Шемляль - заключены под стражу без права выхода под залог. Еще двух подозреваемых суд оставил на свободе, но запретил покидать территорию Испании.
По версии следствия, в ячейку входили 12 человек. Дрисс являлся братом Мусы Укабира, который был ликвидирован полицией после атак. Кроме того, именно задержанный арендовал фургон, сбивший людей в каталонской столице.