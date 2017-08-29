МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском

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ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вручило послу РФ в республике дипломатическую ноту, выразив недовольство в связи со сложностями в доступе к месту крушения 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском. Соответствующую информацию распространил во вторник МИД страны.
"Замминистра Бартош Чихоцкий вручил послу РФ Сергею Андрееву дипломатическую ноту и выразил серьезную обеспокоенность в связи с препятствиями в доступе к месту катастрофы под Смоленском", - передает заявление МИД Польское агентство печати. "Польская сторона считает ранее взятые обязательства действующими и ожидает, что российская сторона воздержится от любых действий, которые могут каким-либо образом препятствовать свободному и беспрепятственному доступу к месту катастрофы Ту-154", - отмечается в сообщении.
Как считают в МИД Польши "сейчас, в момент накопления спорных вопросов, для попытки их справедливого решения необходим двусторонний диалог на соответствующем уровне, который опирался бы на взаимоуважении и понимании намерений другой стороны".
Как информировало ведомство, в ходе встречи представителя МИД с российским послом обсуждалась также тема строительства в месте катастрофы памятника. Польская сторона "выразила готовность вернуться к переговорам на эту тему".