Япония начала второе за день экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за ракеты КНДР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Японии второй раз за сегодняшний день проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с осуществленным ранее ракетным пуском КНДР. Об этом во вторник объявило правительство страны.

Помимо премьер-министра Синдзо Абэ, в заседании принимают участие главы внешнеполитического и оборонного министерств, а также руководители соответствующих ведомств, отвечающих за обеспечение национальной безопасности.

КНДР во вторник рано утром провела очередной запуск баллистической ракеты, которая перелетела через северный остров Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Отмечается, что она преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км. В Минобороны Японии считают, что это была ракета средней дальности, предположительно "Хвасон-12".