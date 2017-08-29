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МИД КНР: новые санкции не решат проблемы Корейского полуострова

Международная панорама
29 августа, 11:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, августа. /ТАСС

Ограничительные меры и угрозы не решат вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин

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ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Новый пакет санкций, который может быть принят на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР, не решит вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Китай в вопросе Корейского полуострова занимает объективную и законную позицию, придерживаясь активных и конструктивных действий", - сказала дипломат. "Если соответствующая резолюция СБ ООН будет принята, то мы будем ее тщательно выполнять, включая санкции", - добавила она и отметила, что "санкции и угрозы не решат вопроса".

"Важно придавать больше значения мирному урегулированию вопроса Корейского полуострова, - резюмировала Хуа Чуньин. - Мирному разрешению вопроса [его] денуклеаризации".

Япония, США и Южная Корея во вторник направили запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

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