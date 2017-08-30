Слушания по новому послу США в РФ могут пройти в середине сентября

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Слушания по рассмотрению кандидатуры Джона Хантсмана, выдвинутой на пост американского посла в России, могут пройти в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США в середине следующего месяца, хотя их точное время до сих пор не определено.
Как сообщила во вторник корреспонденту ТАСС сотрудник аппарата Сената, "дата слушаний еще не назначена". От предоставления каких-либо дополнительных данных о возможных сроках проведения слушаний она уклонилась. Между тем газета The Deseret News пишет, что претендент на должность нового посла США в Москве, видимо, начнет встречи с сенаторами сразу по возвращении Конгресса с летних парламентских каникул 5 сентября. Не исключено, что комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса организует слушания по изучению кандидатуры Хантсмана на следующей неделе после этого, то есть между 11 и 15 сентября, отмечает газета.
Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената 20 июля. За день этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что Москва выдала агреман на эту кандидатуру.
Председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер (республиканец от штата Теннесси) выразил 3 августа в краткой беседе с корреспондентом ТАСС полную уверенность в том, что кандидатура Хантсмана будет утверждена. Он также уточнил тогда, что не назначил дату номинационных слушаний, так как пока не получил все необходимые документы на Хантсмана.
Хантсман в 1992 году возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет. В 2005-2009 годах был губернатором Юты. В 2009 году предыдущий президент США демократ Барак Обама назначил республиканца Хантсмана послом в Китае. Хантсман ушел в отставку с этого поста через 18 месяцев, вступил в предвыборную борьбу, но вынужден был уступить Митту Ромни, ставшему кандидатом республиканцев на пост главы государства.
Хантсману предстоит в случае утверждения его кандидатуры Сенатом сменить в Москве посла Джона Теффта.