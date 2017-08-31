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Госдеп: требование закрыть три дипобъекта РФ в США не связано с прибытием нового посла

Международная панорама
31 августа, 23:09 дата обновления: 31 августа, 23:15 UTC+3

Заявление о новых мерах в отношении РФ было распространено за час до прибытия Анатолия Антонова в Вашингтон

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новые требования США в отношении России не были увязаны по времени с прибытием в Вашингтон нового посла Анатолия Антонова. С таким заверением выступил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента. Ему были заданы вопросы о том, намеренно ли правительство США объявило о мерах по ограничению российского дипломатического присутствия на американской территории в день приезда в Вашингтон нового российского посла.

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"Время предпринятых сегодня действий не было увязано с прибытием посла", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. "Мы публично в течение какого-то времени заявляли о том, что ответим на действия, предпринятые Россией в июле, к 1 сентября. Когда Антонову следует прибыть в Вашингтон, решало правительство России", - добавил этот американский дипломат.

Письменное заявление о принятых американской стороной нынешних решениях было распространено буквально за час до посадки в международном аэропорту имени Даллеса лайнера "Аэрофлота", на борту которого в Вашингтон прибыл Антонов. Незадолго до обнародования заявления Госдепартамента США высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил корреспонденту ТАСС, что американская администрация с нетерпением готовится приветствовать Антонова на предстоящей церемонии вручения верительных грамот президенту Дональду Трампу. "Мы как правило не комментируем прибытие [в Вашингтон каких-то] конкретных послов [других стран]. Однако мы с нетерпением готовимся приветствовать его [Антонова] в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот", - сказал представитель СНБ.

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