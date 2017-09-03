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В КНДР сообщили о способности страны регулировать мощности ядерного заряда

Международная панорама
3 сентября, 10:32 UTC+3 ТАСС ТАСС 3, сентября. /ТАСС

Институт ядерных разработок КНДР назвал успешным последнее ядерное испытание в стране и заявил о стабильности работы боеголовок

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ТАСС, 3 сентября. /ТАСС/. Успешным испытанием водородной бомбы КНДР продемонстрировала, что обладает технологиями регулировки мощности ядерного заряда. Такое мнение содержится в опубликованном в воскресенье заявлении Института ядерных разработок КНДР.

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"Успешное испытание продемонстрировало стабильность боеголовок и то, что у нашей страны есть надежные технологии, позволяющие регулировать мощность ядерного заряда", - говорится в сообщении.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов, мощность землетрясения техногенного характера, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз мощнее, чем мощность аналогичного землетрясения в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание. Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн.

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