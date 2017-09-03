Китай приступил к мониторингу радиационного фона после ядерного испытания КНДР

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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские власти распорядились приступить к мониторингу территорий северо-восточной и восточной части страны на предмет радиационного загрязнения в связи с ядерным испытанием КНДР, проведенным в воскресенье. Об этом сообщил сайт Управления ядерной безопасности Китая.
"Сотрудники министерства охраны окружающей среды КНР в 11:46 по местному времени (06:46 мск) приступили к экстренной проверке текущего фона радиации. Объявлено состояние второго уровня (повышенной) готовности. К настоящему моменту компетентные надзорные органы трех провинций Северо-Восточного Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин - прим. ТАСС) и восточной Шаньдун проводят соответствующую инспекцию", - отмечается в заявлении.
В результате очередного, 6-го по счету ядерного испытания КНДР, Китайский сейсмологический центр в 11:30 и 11:38 по местному времени (06:30 и 06:38 мск) зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 соответственно, предполагаемые причины которых специалисты КНР первоначально охарактеризовали как "взрыв" и "обрушение".