МИД КНР призвал соблюдать права дипломатов закрытого генконсульства РФ в Сан-Франциско

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ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китай выступает за уважение к правам дипломатов, работающих на территории какой бы то ни было страны, и советует решать проблему внезапного закрытия генконсульства России в Сан-Франциско путем уважительного диалога. Об этом на брифинге в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Согласно тексту венских конвенций о дипломатических, а также консульских сношениях, прочих юридических норм международного характера, каждое государство обязано обеспечить нормальную работу работников дипмиссий на ее территории, предоставить им все необходимые условия для выполнения их обязанностей. Россия и Соединенные Штаты - крупные державы, имеющие большое влияние на мировой арене, на них возлагается большая ответственность за поддержания международного мира и стабильности. Мы надеемся, что Москва и Вашингтон на основе международного права и уважения друг к другу путем диалога должным образом урегулируют этот вопрос", - заявил дипломат.