СМИ: КНДР перемещает баллистическую ракету на западное побережье для запуска

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ТАСС, 5 сентября. КНДР начала транспортировку баллистической ракеты на западное побережье страны для проведения очередного запуска в сторону Тихого океана. Об этом сообщила во вторник южнокорейская газета Asia Business Daily со ссылкой на источники в разведке.
Отмечается, что перемещение ракеты происходит преимущественно в ночное время. Издание считает, что испытания будут проведены 9 сентября по случаю национального праздника - Дня основания республики.
В понедельник Национальная разведывательная служба Южной Кореи подготовила доклад, в котором говорится, что южнокорейские военные обнаружили признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам. В ведомстве также не исключили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.