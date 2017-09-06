SZ: Юнкер напомнил премьеру Венгрии о правилах солидарности в ЕС

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в письме, направленном на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, напомнил о правилах европейской солидарности. Об этом сообщила в среду газета Suddeutsche Zeitung.

Юнкер ответил на письмо венгерского премьера с требованием компенсировать затраты на строительство и обслуживание заграждений на границах республики для защиты от нелегальных мигрантов, уточнило издание.

Глава ЕК приветствовал то, что Венгрия признает "солидарность как важный принцип Европейского союза". "Солидарность - это улица с двусторонним движением, - отметил Юнкер. - Бывают времена, когда страны - члены ЕС могут ожидать солидарности. И бывают времена, когда они в ответ должны быть готовы внести свой вклад".

"Солидарность - это не блюдо в меню, которое выбирают во время проведения контроля на границах, но от которого отказываются, когда речь заходит о распределении беженцев", - добавил глава ЕК. Он напомнил о том, что Еврокомиссия в 2015 году призвала распределить по ЕС беженцев, однако власти Венгрии решили "отклонить это предложение конкретной солидарности".

Ранее руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар заявил, что Орбан направил письмо Юнкеру. По словам Лазара, стоимость строительства и обслуживания заграждений на границах составила €800 млн. Будапешт потребовал от ЕК возместить половину, а именно €400 млн, поскольку граница была укреплена "во благо всего Европейского союза и во избежание миграционной катастрофы". В Брюсселе отказались компенсировать Венгрии данные расходы.