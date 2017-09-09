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Арабо-курдские отряды начали операцию против террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
9 сентября, 15:37 UTC+3 ТАСС

В заявлении коалиции отмечается, что целью операции является вытеснение отрядов террористов к северу и востоке от реки Евфрат

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ТАСС, 9 сентября. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые США, объявили о начале военной операции против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

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Целью новой операции является вытеснение отрядов террористов из районов к северу и востоку от реки Евфрат, передает агентство. На прошлой неделе арабо-курдские отряды СДС объявили об освобождении старого города сирийской Ракки от боевиков "Исламского государства". Формирования коалиции начали штурм Ракки, находящейся в долине реки Евфрат к северо-западу от Дейр-эз-Зора, 6 июня, сейчас отряды СДС контролируют более половины города.

В настоящее время в провинции Дейр-эз-Зор борьбу против террористов ведет сирийская армия. Правительственные отряды продолжают операции по разблокированию административного центра провинции, который был осажден террористами в 2014 году.

Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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