Боевики-рохинджа объявили об одностороннем прекращении огня в Мьянме на месяц

ТАСС, 9 сентября. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" объявили об одностороннем прекращении огня в Мьянме сроком на один месяц начиная с воскресенья. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

"Араканская армия спасения рохинджа" убедительно призывает все заинтересованные структуры возобновить предоставление гуманитарной помощи на период прекращения огня всем жертвам гуманитарного кризиса вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности", - цитирует агентство заявление боевиков.

Представители народности рохинджа проживают в западном штате Ракхайн на территории Мьянмы. Власти страны считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и буддистами.

Ситуация на территории штата резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков "Араканской армии спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы за две недели составило 414 человек. Из-за вспышки насилия, по различным оценкам, около 250 тысяч человек покинули свои дома и пытаются найти убежище в соседнем Бангладеш, а также в других странах.