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СМИ: сирийские войска вошли в город Дейр-эз-Зор

Международная панорама
10 сентября, 13:39 дата обновления: 10 сентября, 14:22 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 10, сентября. /ТАСС

Провинциальный центр более трех находился под контролем боевиков ИГ

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БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухейля соединились в воскресенье с защитниками города Дейр-эз-Зор в районе кольцевой развязки Панорама. Об этом сообщил телеканал  Al Ekhbariya.

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По его информации, бойцы сирийской армии вступили в провинциальный центр, который был осажден более трех лет террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сирийский офицер, участвующий в операции, сообщил телеканалу, что основной въезд в город по шоссе из оазиса Эс-Сухна "сейчас полностью разминирован и безопасен". По его словам, "бандам ИГ нанесен сокрушительный удар, они отступают в направлении города Эль-Маядин".

В субботу военнослужащие правительственных сил соединились с защитниками аэродрома в окрестностях Дейр-эз- Зора и выбили террористов из предместья Эль-Макабир на стыке восточных и западных кварталов. Как заявил губернатор восточной провинции Мухаммед Ибрагим Самра, в ближайшие часы конвой с гуманитарной помощью направится в районы Харабиш и Тахтух, которые находились длительное время на осадном положении.

Разблокирование Дейр-эз-Зора позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение восточной провинции, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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