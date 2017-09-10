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Д’Артаньян признался, что не смог перехитрить КОИБ на выборах в России

Международная панорама
10 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Герцог Амери Д’Артаньян приехал в качестве международного эксперта на выборы в Ярославскую область по приглашению ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший член Европарламента и французского Сената, президент франко-иранской организации содружества, герцог Амери Д’Артаньян впечатлен техническим оснащением участков для голосования в России, которое, по его словам, в полной мере реализует принцип "один человек - один голос". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

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"Я очень впечатлен технической стороной. Использование специальных машин [комплексов обработки избирательных бюллетеней - КОИБ] позволяет в полной мере реализовать принцип "один человек - один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове [Великом]. Признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги, но машина не позволила нам это сделать. Такой системы высоких технологий во Франции нет", - сказал он.

Герцог Амери Д’Артаньян приехал в качестве международного эксперта на выборы в Ярославскую область по приглашению ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг".

10 сентября в Ярославской области проходят выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

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