Польские пограничники пропустили Саакашвили

Полевые испытания: на тверских избирательных участках протестировали КОИБы нового образцаПолитика 10 сентября, 20:18
Завершилось голосование в Центральной России, выборы прошли без серьезных нарушенийПолитика 10 сентября, 20:17
Крамник не смог пробиться в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 10 сентября, 20:13
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосованияПолитика 10 сентября, 20:09
Польские пограничники пропустили СаакашвилиМеждународная панорама 10 сентября, 19:38
Балет Эйфмана завершил гастроли в ШанхаеКультура 10 сентября, 19:31
Призер ОИ Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса РоссииСпорт 10 сентября, 19:30
Лисин остался доволен выступлением сборной России на чемпионате мира по стендовой стрельбеСпорт 10 сентября, 19:25
Очигава после завершения карьеры стала тренеромСпорт 10 сентября, 19:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Польские пограничники на пункте "Шегени" пропустили экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, но предупредили о возможных проблемах на украинской стороне. Об этом в воскресенье политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.
"Мы приехали с вокзала в пункт пропуска "Шегини", польская сторона нас спокойно выпустила, но предупредила о проблемах на украинской стороне. Перед нами стоят спецназовцы, а пропускной пункт закрыли для всех. У них приказ нас близко не подпускать", - сказал он. При этом Саакашвили заявил, что не намерен покидать пограничный переход, а будет пытаться попасть на территорию Украины.
По информации агентства Укринформ, в настоящий момент украинский пункт пропуска закрыт из-за сообщения о минировании. Для проверки на наличие взрывных устройств там ожидают саперов и сотрудников Службы безопасности Украины.
Ранее поезд, на котором Саакашвили планировал пересечь польско-украинскую границу, так и не тронулся со станции в Перемышле, что вынудило политика вернуться к первоначальному плану и отправится на автомобильный пункт пропуска.
Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать ее поведению, но их действия оперативно пресекла полиция. Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет.
После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы.