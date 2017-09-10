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Польские пограничники пропустили Саакашвили

Международная панорама
10 сентября, 19:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, сентября. /ТАСС

Однако польская сторона предупредила экс-главу Одесской области о проблемах на украинской стороне

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Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

© EPA-EFE/RAFAL GUZ POLAND OUT

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Польские пограничники на пункте "Шегени" пропустили экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, но предупредили о возможных проблемах на украинской стороне. Об этом в воскресенье политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
© REUTERS/Gleb Garanich

Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП

"Мы приехали с вокзала в пункт пропуска "Шегини", польская сторона нас спокойно выпустила, но предупредила о проблемах на украинской стороне. Перед нами стоят спецназовцы, а пропускной пункт закрыли для всех. У них приказ нас близко не подпускать", - сказал он. При этом Саакашвили заявил, что не намерен покидать пограничный переход, а будет пытаться попасть на территорию Украины.

По информации агентства Укринформ, в настоящий момент украинский пункт пропуска закрыт из-за сообщения о минировании. Для проверки на наличие взрывных устройств там ожидают саперов и сотрудников Службы безопасности Украины.

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Ранее поезд, на котором Саакашвили планировал пересечь польско-украинскую границу, так и не тронулся со станции в Перемышле, что вынудило политика вернуться к первоначальному плану и отправится на автомобильный пункт пропуска.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать ее поведению, но их действия оперативно пресекла полиция. Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет.

После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы.

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