Польские пограничники пропустили Саакашвили

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Польские пограничники на пункте "Шегени" пропустили экс-главу Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, но предупредили о возможных проблемах на украинской стороне. Об этом в воскресенье политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

"Мы приехали с вокзала в пункт пропуска "Шегини", польская сторона нас спокойно выпустила, но предупредила о проблемах на украинской стороне. Перед нами стоят спецназовцы, а пропускной пункт закрыли для всех. У них приказ нас близко не подпускать", - сказал он. При этом Саакашвили заявил, что не намерен покидать пограничный переход, а будет пытаться попасть на территорию Украины.

По информации агентства Укринформ, в настоящий момент украинский пункт пропуска закрыт из-за сообщения о минировании. Для проверки на наличие взрывных устройств там ожидают саперов и сотрудников Службы безопасности Украины.

Ранее поезд, на котором Саакашвили планировал пересечь польско-украинскую границу, так и не тронулся со станции в Перемышле, что вынудило политика вернуться к первоначальному плану и отправится на автомобильный пункт пропуска.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать ее поведению, но их действия оперативно пресекла полиция. Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль - Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет.

После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы.