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СМИ: блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан и отправился в Израиль

Международная панорама
14 сентября, 8:42 UTC+3 БАКУ БАКУ 14, сентября. /ТАСС

По данным агентства АПА, Лапшин вылетел в Тель-Авив вместе с матерью

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БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник распоряжением азербайджанского президента Ильхама Алиева, покинул Азербайджан. Об этом сообщило в четверг бакинское информагенство АПА.

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"Александр Лапшин 14 сентября вылетел из Баку в Тель-Авив в сопровождении матери", - пишет агентство.

Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании блогера, которого Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 20 июля 2017 года к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ республики в составе организованной группы. Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах носили туристический характер, а материалы, которые он публиковал в своем блоге, не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста.

После помилования блогер направил благодарственное письмо президенту Азербайджана, в котором отметил, что "искренне раскаивается в содеянном".

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