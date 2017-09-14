СМИ: блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан и отправился в Израиль

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БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. Блогер Александр Лапшин, помилованный в понедельник распоряжением азербайджанского президента Ильхама Алиева, покинул Азербайджан. Об этом сообщило в четверг бакинское информагенство АПА.
"Александр Лапшин 14 сентября вылетел из Баку в Тель-Авив в сопровождении матери", - пишет агентство.
Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании блогера, которого Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 20 июля 2017 года к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ республики в составе организованной группы. Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах носили туристический характер, а материалы, которые он публиковал в своем блоге, не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста.
После помилования блогер направил благодарственное письмо президенту Азербайджана, в котором отметил, что "искренне раскаивается в содеянном".