Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: спецслужбы Малайзии предупредили об угрозе терактов из-за кризиса в Мьянме

Международная панорама
14 сентября, 11:20 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 14, сентября. /ТАСС

Руководитель антитеррористического управления полиции Малайзии сообщил, что нет сомнений в том, что боевики ИГ будут использовать проблему с рохинджа, чтобы развернуть "священную войну"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 14 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы Индонезии и Малайзии опасаются, что гуманитарный кризис в Мьянме спровоцирует вспышку террористической активности в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом сообщает в четверг телеканал Channel NewsAsia 

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

"Нет сомнений в том, что боевики группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также Аль-Каиды будут использовать проблему с рохинджа (мусульманское этническое меньшинство - прим. ТАСС) для вербовки новых членов, чтобы развернуть "священную войну" в Мьянме или же совершать теракты против интересов этого государства в Юго-Восточной Азии", - рассказал в интервью телеканалу руководитель антитеррористического управления полиции Малайзии Аюб Хан Мидин.

Спецслужбы также опасаются, что международные террористы возродят бездействующую в последнее время группировку "Джамаа Исламия", которая считается крылом "Аль-Каиды" в ЮВА.

Сотрудник антитеррористического управления полиции Индонезии в интервью Channel NewsAsia также отметил "возможность совершения терактов в буддийских храмах и представительствах официальных властей Мьянмы". Он напомнил, что в 2013 году в Джакарте произошел взрыв в одном из буддийских монастырей "во имя солидарности с рохинджа". Кроме того, в прошлом году спецслужбы предотвратили теракт в посольстве Мьянмы в индонезийской столице. Однако 3 сентября во время демонстрации в поддержку рохинджа неизвестные бросили в здание дипмиссии бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник небольшой пожар.

Смотрите также

В Мьянме более 4 тыс. беженцев вернулись домой после вспышки насилия в штате Ракхайн

Премьер Малайзии назвал события в Мьянме геноцидом

Генсек ООН призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате Ракхайн

Предупреждения террористов

В интервью Channel NewsAsia один из бывших боевиков "Джамаа Исламия", назвавшийся Али Фаузи, предупредил, что якобы "сотни экстремистов из Индонезии, Малайзии и Филиппин готовят вторжение в Мьянму". Между тем представители телеканала подчеркивают, что полученную информацию невозможно подтвердить из независимых источников.

Кроме того, известно, что Али Фаузи участвовал в боевых действиях на стороне боевиков в Афганистане и на юге Филиппин, а двое его братьев были казнены за совершение теракта на индонезийском острове Бали в 2002 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Страны
Мьянма Малайзия Сингапур Индонезия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
2
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
3
В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта
4
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
5
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Владислав Мартынов: президентские выборы на блокчейне — это вполне возможно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама