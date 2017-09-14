СМИ: спецслужбы Малайзии предупредили об угрозе терактов из-за кризиса в Мьянме

СИНГАПУР, 14 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы Индонезии и Малайзии опасаются, что гуманитарный кризис в Мьянме спровоцирует вспышку террористической активности в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом сообщает в четверг телеканал Channel NewsAsia

"Нет сомнений в том, что боевики группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также Аль-Каиды будут использовать проблему с рохинджа (мусульманское этническое меньшинство - прим. ТАСС) для вербовки новых членов, чтобы развернуть "священную войну" в Мьянме или же совершать теракты против интересов этого государства в Юго-Восточной Азии", - рассказал в интервью телеканалу руководитель антитеррористического управления полиции Малайзии Аюб Хан Мидин.

Спецслужбы также опасаются, что международные террористы возродят бездействующую в последнее время группировку "Джамаа Исламия", которая считается крылом "Аль-Каиды" в ЮВА.

Сотрудник антитеррористического управления полиции Индонезии в интервью Channel NewsAsia также отметил "возможность совершения терактов в буддийских храмах и представительствах официальных властей Мьянмы". Он напомнил, что в 2013 году в Джакарте произошел взрыв в одном из буддийских монастырей "во имя солидарности с рохинджа". Кроме того, в прошлом году спецслужбы предотвратили теракт в посольстве Мьянмы в индонезийской столице. Однако 3 сентября во время демонстрации в поддержку рохинджа неизвестные бросили в здание дипмиссии бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник небольшой пожар.

Предупреждения террористов

В интервью Channel NewsAsia один из бывших боевиков "Джамаа Исламия", назвавшийся Али Фаузи, предупредил, что якобы "сотни экстремистов из Индонезии, Малайзии и Филиппин готовят вторжение в Мьянму". Между тем представители телеканала подчеркивают, что полученную информацию невозможно подтвердить из независимых источников.

Кроме того, известно, что Али Фаузи участвовал в боевых действиях на стороне боевиков в Афганистане и на юге Филиппин, а двое его братьев были казнены за совершение теракта на индонезийском острове Бали в 2002 году.