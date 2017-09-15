Шестой раунд переговоров по Сирии в Астане выходит на финишную прямую

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Очередная международная конференция по Сирии завершается в пятницу в Астане. Перед итоговым пленарным заседанием участники проведут день, как и 14 сентября, в двусторонних консультациях.

Стоит отметить, что уже вырисовывается определенный прогресс: стороны близки к созданию всех четырех зон деэскалации - в районе Хомса, Восточной Гуты, юго-западе страны и, наконец, Идлиба.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - замглавы МИД Седат Онал.

В качестве наблюдателей участвуют спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

Сирийское правительства представлено постпредом САР при ООН Башаром Джаафари, от вооруженной оппозиции в Астане начальник "Генштаба" "Сирийской свободной армии" Ахмед Берри.

Деэскалация под контролем

Делегации выходят на финишную прямую по оформлению границ и сил контроля зоны деэскалации в Идлибе, принимаются последние технические штрихи по другим трем территориям снижения напряженности. Таким образом "паззл" деэскалации скоро будет собран.

"Мы очень близки к заключению соглашению о создании всех четырех зон деэскалации, - отметил Александр Лаврентьев. - Все заинтересованы в том, чтобы на земле Сирии воцарился мир. И все прекрасно понимают, осознают и приветствуют всю ту работу, которая ведется по созданию зон деэскалации".

До сих пор обеспечивали "режим тишины" по периметру трех зон лишь подразделения российской военной полиции, по Идлибу предполагается участие всех стран-гарантов.

Кроме того на согласовании сегодня принятие положения о российско-ирано-турецком координационном центре по всем четырем территориям. Однако здесь следует учитывать, что южная зона деэскалации начала работать с 9 июля как результат договоренностей России, США и Иордании. "Эта зона будет и дальше усиленно продвигаться вперед именно в таком формате", - пояснил Лаврентьев.

Наблюдатели пока без касок ООН

Участники переговоров также продолжат говорить и о перспективах расширения формата за счет новых стран- наблюдателей. Речь предварительно идет о Египте, ОАЭ, Казахстане, Китае и Ливане, но это в большей степени вопрос нового раунда "Астаны", намеченного на конец октября.

На пресс-конференции 14 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не исключил возможности отправки контингента страны в обеспечении контроля в зонах деэскалации. "Но если ООН примет решение о направлении таких сил, мы как члены ООН можем направить своих военных туда для того, чтобы участвовать", - сказал президент.

Однако документальное закрепление в СБ ООН астанинских договоренностей затруднено из-за позиция ряда стран по участию Ирана в урегулировании.

Вместе с тем говорить о трансформации наблюдения странами-гарантами в какую-либо миротворческую миссию преждевременно. "Речь пока не идет о голубых касках, речь идет о наблюдателях трех стран-гарантов для обеспечения нормального функционирования зон деэскалации, если такая потребность возникнет, - сказал глава российской делегации. - Пока мы считаем, что придание наблюдению статуса международного пока преждевременно".

При этом Лаврентьев добавил, что если поступят предложения о задействовании подразделений военной полиции других стран, "страны-гаранты рассмотрят их, потому что все решения принимаются на основе консенсуса"

Астанинский процесс не прощается

В преддверие встречи в медийных кругах ходили предположения, что нынешний раунд в Астане, если будут согласованы зоны деэскалации, может стать последним и обсуждения продолжаться уже в женевском формате.

"Эта встреча в Астане является завершающей для создания зон деэскалации, но астанинский процесс будет продолжаться, потому что у нас еще много проблем и вопросов, которые необходимо решать в области сирийского урегулирования", - подчеркнул Александр Лаврентьев.

С помощью "Астаны" на местах уже завязывается диалог между правительством и вооруженной оппозицией через механизм комитетов нацпримирения. Подобные вопросы, включая политическое урегулирование, по словам российского дипломата, "плавно переходят на очередные заседания".

В повестке дня также создание рабочей группы об обмене удерживаемым лицами и разминирование объектов исторического наследия в Сирии.