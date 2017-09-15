МИД Южной Кореи и Госдеп обсудили совместный ответ на ракетный пуск КНДР

Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОлимпиадеСпорт 15 сентября, 6:43
Трамп подписал принятую Конгрессом резолюцию, осуждающую "группы ненависти"Международная панорама 15 сентября, 5:44
Президент Республики Корея отдал приказ о повышении боеготовности вооруженных силМеждународная панорама 15 сентября, 5:30
Зенитчики ВКС защитили Москву от воздушного удара в рамках учений "Запад-2017"Армия и ОПК 15 сентября, 5:24
Известия: Минкультуры предложило выделить 5 млрд руб. на развитие внутреннего туризмаОбщество 15 сентября, 4:45
Глава МПК уверен в сохранении прогресса на пути к восстановлению паралимпизма РоссииСпорт 15 сентября, 4:07
В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достиженияНаука 15 сентября, 3:55
Премьер-министр Японии назвал неприемлемым и недопустимым новый пуск КНДРМеждународная панорама 15 сентября, 3:54
Глава комиссии спортсменов МОК: "чистые" российские атлеты должны выступить на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 3:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудила ответные меры на новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы стороны обменялись мнениями о том, каким образом необходимо отреагировать на запуск северокорейской ракеты», — сказал дипломат. По его словам, разговор длился около трех минут и прервался из-за проблем со связью.
«В этот момент Тиллерсон находился в пути из Лондона в Вашингтон», — пояснил представитель МИД, добавив, что стороны свяжутся вновь, когда госсекретарь прибудет в США.
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Она пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.