МИД Южной Кореи и Госдеп обсудили совместный ответ на ракетный пуск КНДР

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудила ответные меры на новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы стороны обменялись мнениями о том, каким образом необходимо отреагировать на запуск северокорейской ракеты», — сказал дипломат. По его словам, разговор длился около трех минут и прервался из-за проблем со связью.

«В этот момент Тиллерсон находился в пути из Лондона в Вашингтон», — пояснил представитель МИД, добавив, что стороны свяжутся вновь, когда госсекретарь прибудет в США.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Она пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.