Перед посольством Украины в Бухаресте прошла акция против закона об образовании

Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при СингапураСпорт 16 сентября, 17:20
Свищев: решение о допуске российских керлингистов к Играм-2018 примет МПКСпорт 16 сентября, 16:56
Фигурист Петров занял седьмое место на турнире в ИталииСпорт 16 сентября, 16:51
Россия будет претендовать на проведение чемпионатов мира по керлингу 2019 и 2020 годовСпорт 16 сентября, 16:48
Грузовик "Тяньчжоу-1" завершил третью дозаправку космического модуля "Тяньгун-2"Космос 16 сентября, 16:41
Кавказ бегущий: "Кросс нации" прошел в ряде регионов Северного КавказаСпорт 16 сентября, 16:40
Смертин надеется, что фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традициейСпорт 16 сентября, 16:30
Учебно-боевой самолет Як-130. ДосьеБиографии и справки 16 сентября, 16:28
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"Международная панорама 16 сентября, 16:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУХАРЕСТ, 16 сентября. /ТАСС/. Акция протеста против нового украинского закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств на обучение на родном языке, прошла в субботу перед посольством Украины в румынской столице. Об этом сообщило Радио Румынии.
Около 100 человек протестовали против "быстрого процесса ассимиляции румынского меньшинства в соседнем государстве", указывает радио. В начале 1990-х в стране было 90 румынских школ, а сейчас их осталось менее 60.
Права румынского меньшинства должны уважаться на Украине так же, как уважаются права украинского меньшинства в Румынии, подчеркивали участники акции протеста. Они требовали, чтобы власти страны приняли меры в связи с "лингвистической дискриминацией", которой подвергаются румыны, живущие на Украине.
Манифестация была организована представителями организаций - участниц "Альянса за столетие", который был учрежден в Румынии около месяца назад в связи со 100-летием образования единого румынского государства, которое будет отмечаться в стране в будущем году.