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Перед посольством Украины в Бухаресте прошла акция против закона об образовании

Международная панорама
16 сентября, 16:47 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 16, сентября. /ТАСС

В ней приняли участие около 100 человек

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БУХАРЕСТ, 16 сентября. /ТАСС/. Акция протеста против нового украинского закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств на обучение на родном языке, прошла в субботу перед посольством Украины в румынской столице. Об этом сообщило Радио Румынии.

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Около 100 человек протестовали против "быстрого процесса ассимиляции румынского меньшинства в соседнем государстве", указывает радио. В начале 1990-х в стране было 90 румынских школ, а сейчас их осталось менее 60.

Права румынского меньшинства должны уважаться на Украине так же, как уважаются права украинского меньшинства в Румынии, подчеркивали участники акции протеста. Они требовали, чтобы власти страны приняли меры в связи с "лингвистической дискриминацией", которой подвергаются румыны, живущие на Украине.

Манифестация была организована представителями организаций - участниц "Альянса за столетие", который был учрежден в Румынии около месяца назад в связи со 100-летием образования единого румынского государства, которое будет отмечаться в стране в будущем году.

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