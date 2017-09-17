Полиция проводит еще один обыск в графстве Суррей в связи с терактом в Лондоне

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Лондонская полиция приступила в воскресенье к обыску по новому адресу в английском графстве Суррей в связи с терактом, произошедшим в минувшую пятницу в лондонском метро. Об этом Скотленд-Ярд информировал на своем официальном сайте.

"Проводится обыск по одному из жилых адресов в Стануэлле (графство Суррей)", - говорится в сообщении ведомства.

16 сентября лондонская полиция эвакуировала людей и провела обыски в одном из домов в городе Санбери в графстве Суррей, где проживал 18-летний юноша, ставший первый задержанным по делу о теракте в метро. Еще один человек был задержан в лондонском районе Хаунслоу.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, приведенным в сегодняшнем заявлении Скотленд-Ярда, пострадали 30 человек. У большинства из них выявлены ожоги лица, верхних и нижних конечностей.