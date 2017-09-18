Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Вене начинается 61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

Международная панорама
18 сентября, 0:17 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 18, сентября. /ТАСС

Участники конференции обсудят перспективы развития атомной энергетики, вопросы физической ядерной безопасности, а также положение дел в КНДР и Иране

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. 61-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открывается в понедельник в австрийской столице. Она продлится по 22 сентября. Российскую делегацию возглавляет генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Смотрите также

МАГАТЭ сообщило о возможном обогащении радиоактивных материалов в КНДР

Гендиректор МАГАТЭ: Иран не нарушает обязательства ядерной сделки

МАГАТЭ: Иран соблюдает ограничения, установленные ядерным соглашением

На протяжении всей рабочей недели представители 168 стран будут обсуждать перспективы развития атомной энергетики, вопросы физической ядерной безопасности, гарантии агентства в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также утвердят кандидатуру действующего генерального директора Юкия Амано на новый четырехлетний срок.

Генконференция является площадкой для рассмотрения стратегических вопросов и проведения научных дебатов. МАГАТЭ подведет итоги своей работы за 2016 год, обозначит приоритеты на будущее и обновит свой бюджет. В этом году традиционный научный форум, который пройдет в рамках конференции с 19 по 20 сентября, будет посвящен использованию ядерных технологий в здравоохранении, и его участники обсудят роль мирного атома в профилактике, выявлении, диагностике и лечении заболеваний. На открытии этого форума 19 сентября запланировано выступление министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Повестка конференции

Особое внимание участники конференции уделят повышению эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с ДНЯО и соблюдению гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке. Делегаты рассмотрят меры по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами. Традиционно будут обсуждаться ядерные программы Ирана и КНДР. В этом году северокорейская проблематика окажется в центре внимания в связи с новым ядерным испытанием Пхеньяна, которое прошло 3 сентября и было признано наиболее масштабным с 2006 года.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

В случае с иранской атомной программой МАГАТЭ после начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной сделки и не превышает запасы низкообогащенного урана и лимиты по тяжелой воде. Несмотря на то, что новая администрация США неоднозначно относится к данному соглашению, а президент Дональд Трамп угрожает выйти из него, Амано всегда подчеркивает, что сделка работает и позволила сократить масштабы ядерной деятельности Ирана.

В то же время МАГАТЭ встревожено тем, что Пхеньян продолжает проводить ядерные испытания, игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, а вдобавок к этому международные эксперты зафиксировали активность в северокорейском Йонбене, которая указывает на возможные попытки обогащения радиоактивных материалов и запуска ядерного реактора. В своем недавнем послании Совету управляющих агентства Юкия Амано призвал КНДР незамедлительно начать сотрудничать с МАГАТЭ, а также заявил о готовности содействовать мирному урегулированию ядерной проблемы путем возобновления деятельности экспертов по проверке соответствующих объектов.

Утверждение гендиректора

Совет управляющих МАГАТЭ в марте этого года принял решение назначить в качестве генерального директора на третий срок Амано, полномочия которого истекают в конце ноября. 69-летний японский дипломат, как ожидается, продолжит с 1 декабря работу на посту административного главы агентства до 30 ноября 2021 года. Кандидатура гендиректора должна быть утверждена именно на Генеральной конференции МАГАТЭ.

МАГАТЭ - ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. Агентство создано в рамках ООН в 1957 году в качестве самостоятельной организации и представляет собой международный орган, призванный как контролировать ядерную деятельность, так и содействовать использованию атомной энергии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Амано, Юкия Трамп, Дональд Лихачев, Алексей Евгеньевич Скворцова, Вероника Игоревна
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР Россия Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сообщение о "минировании" МЕГА Теплый стан в Москве оказалось ложным
2
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
3
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
4
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
5
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
6
Победителем конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой стал грузинский бас
7
В Саратове 18 сентября простятся с заслуженной артисткой РФ Валентиной Строгановой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама