В Вене начинается 61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. 61-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открывается в понедельник в австрийской столице. Она продлится по 22 сентября. Российскую делегацию возглавляет генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

На протяжении всей рабочей недели представители 168 стран будут обсуждать перспективы развития атомной энергетики, вопросы физической ядерной безопасности, гарантии агентства в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также утвердят кандидатуру действующего генерального директора Юкия Амано на новый четырехлетний срок.

Генконференция является площадкой для рассмотрения стратегических вопросов и проведения научных дебатов. МАГАТЭ подведет итоги своей работы за 2016 год, обозначит приоритеты на будущее и обновит свой бюджет. В этом году традиционный научный форум, который пройдет в рамках конференции с 19 по 20 сентября, будет посвящен использованию ядерных технологий в здравоохранении, и его участники обсудят роль мирного атома в профилактике, выявлении, диагностике и лечении заболеваний. На открытии этого форума 19 сентября запланировано выступление министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Повестка конференции

Особое внимание участники конференции уделят повышению эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с ДНЯО и соблюдению гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке. Делегаты рассмотрят меры по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами. Традиционно будут обсуждаться ядерные программы Ирана и КНДР. В этом году северокорейская проблематика окажется в центре внимания в связи с новым ядерным испытанием Пхеньяна, которое прошло 3 сентября и было признано наиболее масштабным с 2006 года.

В случае с иранской атомной программой МАГАТЭ после начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной сделки и не превышает запасы низкообогащенного урана и лимиты по тяжелой воде. Несмотря на то, что новая администрация США неоднозначно относится к данному соглашению, а президент Дональд Трамп угрожает выйти из него, Амано всегда подчеркивает, что сделка работает и позволила сократить масштабы ядерной деятельности Ирана.

В то же время МАГАТЭ встревожено тем, что Пхеньян продолжает проводить ядерные испытания, игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, а вдобавок к этому международные эксперты зафиксировали активность в северокорейском Йонбене, которая указывает на возможные попытки обогащения радиоактивных материалов и запуска ядерного реактора. В своем недавнем послании Совету управляющих агентства Юкия Амано призвал КНДР незамедлительно начать сотрудничать с МАГАТЭ, а также заявил о готовности содействовать мирному урегулированию ядерной проблемы путем возобновления деятельности экспертов по проверке соответствующих объектов.

Утверждение гендиректора

Совет управляющих МАГАТЭ в марте этого года принял решение назначить в качестве генерального директора на третий срок Амано, полномочия которого истекают в конце ноября. 69-летний японский дипломат, как ожидается, продолжит с 1 декабря работу на посту административного главы агентства до 30 ноября 2021 года. Кандидатура гендиректора должна быть утверждена именно на Генеральной конференции МАГАТЭ.

МАГАТЭ - ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. Агентство создано в рамках ООН в 1957 году в качестве самостоятельной организации и представляет собой международный орган, призванный как контролировать ядерную деятельность, так и содействовать использованию атомной энергии.