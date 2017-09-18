Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДР

Международная панорама
18 сентября, 17:30 UTC+3

С мая рейтинг одобрения президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал почти на 20%. Основная причина падения: ракетно-ядерные испытания Пхеньяна, вызывающие у граждан РК "ощущение кризиса безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

© REUTERS/JUNG Yeon-Je/Pool

Президент РК Мун Чжэ Ин – один из самых популярных президентов за всю историю республики. Приняв на себя управление страной, не до конца оправившейся от коррупционного скандала вокруг экс-президента Пак Кын Хе, он стал претворять в жизнь масштабные социальные реформы. Пообещал он также, что на корейском полуострове больше никогда не будет войны. Граждане поверили президенту. Но когда их северный сосед провел испытание водородной бомбы, их уверенность пошатнулась.

Абсолютная популярность

Инаугурация президента Мун Чжэ Ина состоялась 10 мая, после того, как он одолел на выборах представителя консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё с перевесом в 15%. За Муна проголосовало большинство провинций и городов республики, включая столицу – город Сеул.

Смотрите также
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Первые 100 дней президента Южной Кореи: популярность, критика, реформы

Спустя пару недель, популярность Муна достигла своего пика в 84%. Особенно лояльными к Мун Чжэ Ину оказались граждане в возрасте от 30 до 40 лет: 90% таковых были довольны своим новым президентом. Его политические обещания нравились почти всем: учителям, военным, социальным работникам, молодежи. Одним он импонировал своей личной харизмой, другим – созданием рабочих мест в госсекторе и обещанием поднять минимальный размер оплаты труда. Третьим – мирной риторикой в отношении КНДР.

И если харизма президента никуда не делась, а социальные реформы начали медленно продвигаться, несмотря на опасения оппозиции относительно того, что бюджет республики их не выдержит, то предотвратить обострение межкорейского конфликта Мун Чжэ Ин не сумел. Впрочем, шансы президента на то, чтобы умиротворить Пхеньян, были изначально ничтожно малы.

Ветер войны

Демократическая партия "Тобуро", которую Мун возглавлял до того, как стал президентом, отличается наиболее мягким и гибким подходом к ведению межкорейского диалога. В конце 1990-х годов другой президент от этой партии – Ким Дэ Чжун – приступил к осуществлению политики "солнечного тепла". Изначально воспринятая с недоверием в Пхеньяне, она привела к личной встрече глав двух государств корейского полуострова и к созданию совместных экономических проектов КНДР и РК.

На продолжателя политики "Тобуро" Мун Чжэ Ина многие политологи возлагали еще большие надежды: родители Муна жили в КНДР и стали беженцами во время Корейской войны. Поначалу Мун Чжэ Ин оправдывал их ожидания. В июне, например, администрация президента заявила о приостановке развертывания в стране американского комплекса ПРО THAAD для проведения "экологической экспертизы". Против ее установки выступала Москва и Пекин, а в Пхеньяне ее и вовсе считали провокацией.

Смотрите также

Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

Однако, политологи в своих расчетах не учли, что вопрос совершенствования и развития баллистической и ядерной программы Пхеньяна уже давно стал для руководства КНДР принципиальным.

Военный полигон Пунгери на северо-востоке КНДР стал 3 сентября местом подземного испытания водородной бомбы. Ее мощность, по оценкам южнокорейских и японских специалистов, составила от 70 до 100 килотонн. Это в несколько раз больше, чем мощность американской атомной бомбы "Малыш", погубившей в августе 1945 года 150 тысяч жителей Хиросимы. Подобное испытание – повод для серьезного беспокойства соседей КНДР.

А заявление Пхеньяна о том, что эту бомбу можно поместить "на борт" межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до американского острова Гуам, и вовсе обострило ситуацию до предела. 

Через четыре дня после испытания на территории РК были полностью развернуты элементы THAAD. Это привело к митингу, стычкам с полицией и почти 40 пострадавшим в районе размещения системы ПРО.

А еще через неделю Мун Чжэ Ин подписал указ об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2375, вводящей новые санкции в отношении КНДР и отдал приказ военным РК совместно с США подготовить "эффективные и жесткие меры сдерживания" Пхеньяна.

Эти действия демократического правительства РК и осознание того, что соседняя страна продолжает совершенствовать свой ядерный арсенал, привели к плачевному для президента результату.

Как видно из графика, пик снижения рейтинга как Мун Чжэ Ина, так и его партии, пришелся именно на начало сентября. Еще одно заметное снижение было зафиксировано аналитической компанией Realmeter в июне-июле. Тогда Пхеньян произвел очередные запуски баллистических ракет. А лидер страны Ким Чен Ын заявил, что испытание МБР "стало очередной победой корейского народа в борьбе с империалистами во главе с США".

Аналитики Realmeter поясняют: эти процессы "связаны с проведением в КНДР нового ядерного испытания и усиливающимся у граждан Южной Кореи ощущением кризиса безопасности". А размещение на территории гольф-клуба на юге страны элементов THAAD (пусковых установок и огромного радиолокационного комплекса) это ощущение лишь подстегивает.

Александр Мосесов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению
6
Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение
7
Хакеры атаковали программу CCleaner
Темы дня
Новости партнеров
Реклама