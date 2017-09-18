Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДР

Президент РК Мун Чжэ Ин – один из самых популярных президентов за всю историю республики. Приняв на себя управление страной, не до конца оправившейся от коррупционного скандала вокруг экс-президента Пак Кын Хе, он стал претворять в жизнь масштабные социальные реформы. Пообещал он также, что на корейском полуострове больше никогда не будет войны. Граждане поверили президенту. Но когда их северный сосед провел испытание водородной бомбы, их уверенность пошатнулась.

Абсолютная популярность

Инаугурация президента Мун Чжэ Ина состоялась 10 мая, после того, как он одолел на выборах представителя консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё с перевесом в 15%. За Муна проголосовало большинство провинций и городов республики, включая столицу – город Сеул.

Спустя пару недель, популярность Муна достигла своего пика в 84%. Особенно лояльными к Мун Чжэ Ину оказались граждане в возрасте от 30 до 40 лет: 90% таковых были довольны своим новым президентом. Его политические обещания нравились почти всем: учителям, военным, социальным работникам, молодежи. Одним он импонировал своей личной харизмой, другим – созданием рабочих мест в госсекторе и обещанием поднять минимальный размер оплаты труда. Третьим – мирной риторикой в отношении КНДР.

И если харизма президента никуда не делась, а социальные реформы начали медленно продвигаться, несмотря на опасения оппозиции относительно того, что бюджет республики их не выдержит, то предотвратить обострение межкорейского конфликта Мун Чжэ Ин не сумел. Впрочем, шансы президента на то, чтобы умиротворить Пхеньян, были изначально ничтожно малы.

Ветер войны

Демократическая партия "Тобуро", которую Мун возглавлял до того, как стал президентом, отличается наиболее мягким и гибким подходом к ведению межкорейского диалога. В конце 1990-х годов другой президент от этой партии – Ким Дэ Чжун – приступил к осуществлению политики "солнечного тепла". Изначально воспринятая с недоверием в Пхеньяне, она привела к личной встрече глав двух государств корейского полуострова и к созданию совместных экономических проектов КНДР и РК.

На продолжателя политики "Тобуро" Мун Чжэ Ина многие политологи возлагали еще большие надежды: родители Муна жили в КНДР и стали беженцами во время Корейской войны. Поначалу Мун Чжэ Ин оправдывал их ожидания. В июне, например, администрация президента заявила о приостановке развертывания в стране американского комплекса ПРО THAAD для проведения "экологической экспертизы". Против ее установки выступала Москва и Пекин, а в Пхеньяне ее и вовсе считали провокацией.

Однако, политологи в своих расчетах не учли, что вопрос совершенствования и развития баллистической и ядерной программы Пхеньяна уже давно стал для руководства КНДР принципиальным.

Военный полигон Пунгери на северо-востоке КНДР стал 3 сентября местом подземного испытания водородной бомбы. Ее мощность, по оценкам южнокорейских и японских специалистов, составила от 70 до 100 килотонн. Это в несколько раз больше, чем мощность американской атомной бомбы "Малыш", погубившей в августе 1945 года 150 тысяч жителей Хиросимы. Подобное испытание – повод для серьезного беспокойства соседей КНДР.

А заявление Пхеньяна о том, что эту бомбу можно поместить "на борт" межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до американского острова Гуам, и вовсе обострило ситуацию до предела.

Через четыре дня после испытания на территории РК были полностью развернуты элементы THAAD. Это привело к митингу, стычкам с полицией и почти 40 пострадавшим в районе размещения системы ПРО.

А еще через неделю Мун Чжэ Ин подписал указ об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2375, вводящей новые санкции в отношении КНДР и отдал приказ военным РК совместно с США подготовить "эффективные и жесткие меры сдерживания" Пхеньяна.

Эти действия демократического правительства РК и осознание того, что соседняя страна продолжает совершенствовать свой ядерный арсенал, привели к плачевному для президента результату.

Как видно из графика, пик снижения рейтинга как Мун Чжэ Ина, так и его партии, пришелся именно на начало сентября. Еще одно заметное снижение было зафиксировано аналитической компанией Realmeter в июне-июле. Тогда Пхеньян произвел очередные запуски баллистических ракет. А лидер страны Ким Чен Ын заявил, что испытание МБР "стало очередной победой корейского народа в борьбе с империалистами во главе с США".

Аналитики Realmeter поясняют: эти процессы "связаны с проведением в КНДР нового ядерного испытания и усиливающимся у граждан Южной Кореи ощущением кризиса безопасности". А размещение на территории гольф-клуба на юге страны элементов THAAD (пусковых установок и огромного радиолокационного комплекса) это ощущение лишь подстегивает.

Александр Мосесов