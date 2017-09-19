Кандидат на пост помощника госсекретаря: снижение напряженности - в интересах РФ и США

"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клубСпорт 19 сентября, 19:55
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской областиПроисшествия 19 сентября, 19:48
Кандидат на пост помощника госсекретаря: снижение напряженности - в интересах РФ и СШАМеждународная панорама 19 сентября, 19:43
Американские ученые нашли способ сократить число прививокСоциальная ответственность 19 сентября, 19:39
Билборды с фото Меланьи Трамп убрали с улиц ЗагребаОбщество 19 сентября, 19:22
"Я буду всегда ставить Америку на первое место": главные цитаты из речи Трампа в ООНМеждународная панорама 19 сентября, 19:19
ФИФА дисквалифицировала на шесть лет главу Карибского футбольного союзаСпорт 19 сентября, 19:15
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗЭкономика и бизнес 19 сентября, 19:04
Колобков обсудил с послом Ирана в РФ вопросы взаимодействия в спортивной сфереСпорт 19 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Снижение напряженности между США и Россией - в интересах двух народов. Об этом заявил во вторник претендент на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Прямая трансляция слушаний велась на сайте комитета.
"И на востоке, и на юге мы должны быть рассудительными в отношении России. В интересах американского и российского народов снизить напряженность между двумя крупнейшими ядерными державами мира", - отметил он.
По версии Митчелла, "российское правительство должно понять, что возвращение к нормальным отношениям будет невозможно, если оно нападает на своих соседей, нарушает права своего народа и пытается подорвать доверие к американским институтам и нашим союзникам". "В случае одобрения [моей кандидатуры], я буду призывать Москву прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине, в Грузии, Молдавии и на Балканах, прекратить поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране", - сказал директор Центра анализа европейской политики.
Он также утверждал, что "поддержит усилия по снижению уязвимости американских союзников и партнеров перед коррупцией, дезинформацией и другими формами пагубного влияния, которые Россия использует для ослабления их институтов и гражданских обществ".
Должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии является ключевой в американском внешнеполитическом ведомстве с точки зрения планирования политического курса в отношении России и Европы. Ранее этот пост в Госдепартаменте занимала Виктория Нуланд, которая покинула его в конце января текущего года практически сразу после инаугурации Дональда Трампа.
Митчелл настаивает на приоритетной роли НАТО в обеспечении евроатлантической солидарности и считает, что важную роль в альянсе играют страны Восточной Европы. В 2012 году он работал в предвыборном штабе Митта Ромни, баллотировавшегося тогда в президенты США.