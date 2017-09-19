Кандидат на пост помощника госсекретаря: снижение напряженности - в интересах РФ и США

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Снижение напряженности между США и Россией - в интересах двух народов. Об этом заявил во вторник претендент на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Прямая трансляция слушаний велась на сайте комитета.

"И на востоке, и на юге мы должны быть рассудительными в отношении России. В интересах американского и российского народов снизить напряженность между двумя крупнейшими ядерными державами мира", - отметил он.

По версии Митчелла, "российское правительство должно понять, что возвращение к нормальным отношениям будет невозможно, если оно нападает на своих соседей, нарушает права своего народа и пытается подорвать доверие к американским институтам и нашим союзникам". "В случае одобрения [моей кандидатуры], я буду призывать Москву прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине, в Грузии, Молдавии и на Балканах, прекратить поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране", - сказал директор Центра анализа европейской политики.

Он также утверждал, что "поддержит усилия по снижению уязвимости американских союзников и партнеров перед коррупцией, дезинформацией и другими формами пагубного влияния, которые Россия использует для ослабления их институтов и гражданских обществ".

Должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии является ключевой в американском внешнеполитическом ведомстве с точки зрения планирования политического курса в отношении России и Европы. Ранее этот пост в Госдепартаменте занимала Виктория Нуланд, которая покинула его в конце января текущего года практически сразу после инаугурации Дональда Трампа.

Митчелл настаивает на приоритетной роли НАТО в обеспечении евроатлантической солидарности и считает, что важную роль в альянсе играют страны Восточной Европы. В 2012 году он работал в предвыборном штабе Митта Ромни, баллотировавшегося тогда в президенты США.