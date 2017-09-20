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Тиллерсон: США будут соблюдать сделку с Ираном при изменении ее условий

Международная панорама
20 сентября, 3:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

По его словам, "самым слабым местом" СВПД является положение, согласно которому ряд наложенных на Иран ограничений будет отменен в 2025 году

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. США будут соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ядерной проблемы Ирана, если в него будут внесены требуемые изменения. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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Он назвал "самым слабым местом" СВПД положение, согласно которому ряд ограничений, наложенных на Иран, будет отменен в 2025 году. "Если мы собираемся придерживаться сделки с Ираном, то в нее придется внести изменения. Данное положение просто не является разумным средством двигаться вперед. Это все равно что пнуть пустую банку так, чтобы она покатилась по дороге и попалась кому-нибудь под ноги в будущем", - заявил Тиллерсон.

"Мы только что говорили о Северной Корее. К сожалению, в прошлом именно так, как с Ираном, поступали власти [стран Запада] с Северной Кореей, заключая договоренности, которые оказывались недолговечными или позволяли жульничать", - пояснил Тиллерсон. Он выразил согласие с мнением президента США Дональда Трампа в том, что СВПД недостаточно жесткий и обязывающий по отношению к Тегерану. "Но еще более важно то, что соглашение подходит к концу, и мы почти можем начинать отсчет времени, оставшегося до этого, так как они [Иран] уже возобновили наращивание возможностей своих ядерных вооружений", - утверждал госсекретарь.

"Президент на самом деле хочет переделать это соглашение, пересмотреть его [условия]. Я полагаю, что в этом нас поддерживают наши союзники, в том числе в Европе", - заметил госсекретарь США.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Тиллерсон, Рекс
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