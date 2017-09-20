Reuters: Иран может возобновить ядерную деятельность в случае выхода США из сделки

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ТАСС, 20 сентября. Тегеран готов возобновить свою ядерную деятельность, которая была ограничена соглашением 2015 года, если президент США Дональд Трамп примет решение покинуть сделку. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного иранского чиновника.
"Иран готов к любым возможным сценариям, если Трамп покинет сделку. Это включает немедленное возобновление ядерной деятельности, которая была ограничена по условиям соглашения", - приводит агентство слова представителя Тегерана.
Ранее в среду сообщалось, что Трамп принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, но не уточнил, какое именно.
Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.
В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".