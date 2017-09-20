Reuters: Иран может возобновить ядерную деятельность в случае выхода США из сделки

ТАСС, 20 сентября. Тегеран готов возобновить свою ядерную деятельность, которая была ограничена соглашением 2015 года, если президент США Дональд Трамп примет решение покинуть сделку. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного иранского чиновника.

"Иран готов к любым возможным сценариям, если Трамп покинет сделку. Это включает немедленное возобновление ядерной деятельности, которая была ограничена по условиям соглашения", - приводит агентство слова представителя Тегерана.

Ранее в среду сообщалось, что Трамп принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, но не уточнил, какое именно.

Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".