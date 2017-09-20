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Хейли: речь Трампа - не показатель того, что США выйдут из иранской ядерной сделки

Международная панорама
20 сентября, 16:52 UTC+3 ТАСС

При этом постпред США при ООН заявила, что Иран не соблюдает свою часть соглашения

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ТАСС, 20 сентября. Речь президента США Дональда Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН - не служит сигналом к выходу из иранской ядерной сделки, а свидетельствует о недовольстве американского лидера соглашением. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала CBS.

"Это не показатель того, что планируется выход [из иранской ядерной сделки]. Это показатель того, что он [Дональд Трамп] недоволен сделкой и того, что США не чувствуют себя в безопасности благодаря ей", - сказала она.

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Ранее Трамп во время выступления на полях Генеральной Ассамблеи ООН подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий. Он был заключен постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Американский лидер заявил, что "сделка с Ираном была одной из худших и самой односторонней из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты".

Хейли также прокомментировала слова президента Ирана Хасана Роухани о том, что "США дорого заплатят, если выйдут из ядерной сделки". "Ему [президенту Ирана] необходимо следовать правилам, вместо того, чтобы думать о выходе США из сделки. Он должен остановить контрабанду оружия, должен прекратить вмешиваться в дела других государств на Ближнем Востоке, прекратить поддержку террористов и тестирование баллистических ракет. Он не соблюдает свою часть сделки", - сказала она.

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Персоны
Хейли, Никки Роухани, Хасан Трамп, Дональд
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