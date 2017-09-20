Роухани: выступление Трампа на ГА ООН было оскорбительным для иранцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Выступление хозяина Белого дома Дональда Трампа с трибуны ГА ООН содержало несправедливую критику иранской стороны.

Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сказал Роухани, речь Трампа "была оскорбительной" для иранцев. По мнению президента, американскому лидеру следовало бы извиниться.