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Роухани: выступление Трампа на ГА ООН было оскорбительным для иранцев

Международная панорама
20 сентября, 21:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, сентября. /ТАСС

Американскому лидеру следовало бы извиниться, считает президент Ирана

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Выступление хозяина Белого дома Дональда Трампа с трибуны ГА ООН содержало несправедливую критику иранской стороны.

Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сказал Роухани, речь Трампа "была оскорбительной" для иранцев. По мнению президента, американскому лидеру следовало бы извиниться.

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Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд
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