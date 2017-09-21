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Экс-премьер Украины: размещение миссии ООН в Донбассе заморозит, но не решит конфликт

Международная панорама
21 сентября, 1:25 UTC+3 ТАСС

Николай Азаров отметил в интервью газете "Известия", что "минский процесс зашел в тупик, а Киев не желает выполнять соглашения, продолжая обстрелы территории Донбасса"

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ТАСС, 21 сентября. Российское предложение по размещению на линии соприкосновения в Донбассе "голубых касок" ООН для охраны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заморозит конфликт в регионе, но не решит его, считает бывший (в 2010-2014 годах) премьер-министр Украины, ныне председатель Комитета спасения страны Николай Азаров.

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"Введение миротворцев на линию разграничения уменьшило бы или даже свело к минимуму обстрелы и жертвы. Кроме того, это показало бы, кто является реальным виновником", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете "Известия". "С этой точки зрения, - по мнению политика, - позитив есть, хотя в какой-то степени это замораживание конфликта, а не его решение". Азаров отметил также, что "минский процесс зашел в тупик, а Киев не желает выполнять соглашения, продолжая обстрелы территории Донбасса".

Украинский план размещения охранной миссии ООН на границе Украины с Россией Азаров подверг еще большей критике. "[Президент Украины Петр] Порошенко почему-то посчитал, что мирное население в основном гибнет на границе России и Украины, и предложил именно туда отправить миротворцев. Это - уход от решения проблемы", - уверен бывший глава украинского правительства. По его словам, Киев хочет добиться полной блокады Донбасса и зачистить регион.

Жители Донбасса также не согласятся на закрытие границы с РФ, добавил Азаров. "Естественно, они не хотят, чтобы их "закрыли". И поставить под угрозу безопасность жизни 4 млн человек ради реализации безумных целей Порошенко - это нонсенс", - подытожил экс-премьер, против которого на Украине заведено несколько уголовных дел. Азаров не появлялся в стране с февраля 2014 года после "майдана".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.

Порошенко, выступая в среду на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Киев не пойдет на условия Москвы относительно размещения охранной миссии ООН в Донбассе. Он также высказался против включения в состав миссии представителей России.

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Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017
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Азаров, Николай Янович Порошенко, Петр Алексеевич
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