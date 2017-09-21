Экс-премьер Украины: размещение миссии ООН в Донбассе заморозит, но не решит конфликт

Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человекПроисшествия 21 сентября, 2:01
"Реал" не смог забить в 74-м матче подряд и не сумел превзойти рекорд "Сантоса"Спорт 21 сентября, 1:26
Истребители США сопровождали Ту-22М3 России над Балтийским и Норвежским морямиАрмия и ОПК 21 сентября, 1:09
"Реал" проиграл "Бетису" в матче чемпионата Испании по футболуСпорт 21 сентября, 1:00
Иосиф Кобзон дал пятичасовой концерт в честь 80-летияКультура 21 сентября, 0:51
"Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" в матче Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 0:23
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" и вышел в 1/8 финала Кубка футбольной лигиСпорт 20 сентября, 23:59
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕМеждународная панорама 20 сентября, 23:54
"Наполи" победил "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 20 сентября, 23:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Российское предложение по размещению на линии соприкосновения в Донбассе "голубых касок" ООН для охраны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заморозит конфликт в регионе, но не решит его, считает бывший (в 2010-2014 годах) премьер-министр Украины, ныне председатель Комитета спасения страны Николай Азаров.
"Введение миротворцев на линию разграничения уменьшило бы или даже свело к минимуму обстрелы и жертвы. Кроме того, это показало бы, кто является реальным виновником", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете "Известия". "С этой точки зрения, - по мнению политика, - позитив есть, хотя в какой-то степени это замораживание конфликта, а не его решение". Азаров отметил также, что "минский процесс зашел в тупик, а Киев не желает выполнять соглашения, продолжая обстрелы территории Донбасса".
Украинский план размещения охранной миссии ООН на границе Украины с Россией Азаров подверг еще большей критике. "[Президент Украины Петр] Порошенко почему-то посчитал, что мирное население в основном гибнет на границе России и Украины, и предложил именно туда отправить миротворцев. Это - уход от решения проблемы", - уверен бывший глава украинского правительства. По его словам, Киев хочет добиться полной блокады Донбасса и зачистить регион.
Жители Донбасса также не согласятся на закрытие границы с РФ, добавил Азаров. "Естественно, они не хотят, чтобы их "закрыли". И поставить под угрозу безопасность жизни 4 млн человек ради реализации безумных целей Порошенко - это нонсенс", - подытожил экс-премьер, против которого на Украине заведено несколько уголовных дел. Азаров не появлялся в стране с февраля 2014 года после "майдана".
5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.
Порошенко, выступая в среду на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Киев не пойдет на условия Москвы относительно размещения охранной миссии ООН в Донбассе. Он также высказался против включения в состав миссии представителей России.