Слуцкий: Киев продолжает саботаж "Минска-2", отказываясь от предложения РФ по миротворцам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко продолжает саботировать выполнение минских соглашений, отказавшись от предложения России по вводу в Донбасс миротворцев ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Об этом ТАСС по телефону из Нью-Йорка заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в составе делегации РФ.

"Порошенко в очередной раз отходит от буквы и духа минских соглашений, отказываясь в категоричной форме от предложения России по миротворцам ООН в Донбассе для обеспечения беспрепятственней работы миссии ОБСЕ. Он забывает, что там прямо прописан мониторинг со стороны ОБСЕ и необходимость его обеспечения, а также отвод тяжелых вооружений. А вот про "голубых касок" на границах с Россией не говорится ничего", - подчеркнул Слуцкий.

При этом глава комитета назвал ожидаемой подобную позицию, добавив, что нынешняя киевская власть уже не раз демонстрировала нежелание решать конфликт на юго-востоке Украины. "Повторю, что мир президенту Порошенко в Донбассе не нужен, его не интересует судьба своих же граждан, он держится у власти исключительно благодаря этой войне и антироссийской истерии. Только так киевский режим может оправдать череду собственных преступлений, начало которым было положено в результате антиконституционного переворота в 2014 году", - сказал Слуцкий.

Порошенко, принимающий участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отверг предложения Москвы по мандату миссии ООН в Донбассе. При этом он высказался также против включения в состав такой миссии представителей самой России.