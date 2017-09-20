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Косачев: Украина заинтересована в удержании отношений с РФ в состоянии острого конфликта

Политика
20 сентября, 22:00 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По мнению сенатора, конец войны будет радикальным поворотом в развитии внутриполитической ситуации, которым обязательно воспользуется все более консолидирующаяся украинская антипрезидентская оппозиция

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева от предложения РФ по миссии миротворцев на Донбассе был ожидаем, так как президент Украины Петр Порошенко заинтересован в удержании отношений с Россией в состоянии острого конфликта. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Заявление, разумеется, вполне ожидавшееся, потому что Порошенко сам процесс мирного урегулирования на Донбассе, уверен, интересует только во вторую очередь. На первом месте - удерживать отношения с Россией в состоянии острого конфликта, во всяком случае, как картинку для внешнего потребления, которую можно бесконечно эксплуатировать и на которой можно бесконечно паразитировать", - сказал Косачев.

По мнению сенатора, конец войны на юго-востоке Украины будет радикальным поворотом в развитии внутриполитической ситуации в стране, которым обязательно воспользуется все более консолидирующаяся украинская антипрезидентская оппозиция. "Поэтому ждать от нынешних киевских властей здравого смысла и конструктивных усилий в контексте этого конфликта, равно как и готовности к компромиссам и переговорам, увы, не приходится", - отметил глава комитета Совфеда.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая во время дебатов в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Киев не пойдет на условия Москвы относительно размещения миротворцев в Донбассе. Он также высказался против включения в состав миссии представителей России.

Порошенко делает хуже своему народу

Своим отказом от предложения Порошенко в конечном счете делает хуже своему народу. Считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Он [Порошенко] хуже делает своему народу уже давно, с того момента, как он возглавил государственный переворот. И продолжает это делать и сейчас", - сказал Джабаров в беседе с корреспондентом ТАСС.

Сенатор напомнил, что идею с миротворцами сам Порошенко высказывал уже давно, но он хотел, чтобы миротворцы встали по периметру ДНР и ЛНР, тем самым заблокировав границу между Украиной и Россией, и чтобы в нужный момент туда проникли украинские вооруженные силы.

"Порошенко хочет руками миротворцев "задушить" вооруженные силы Донбасса. Это не пройдет. А мы предлагали четко: есть линия соприкосновений ВСУ и сил безопасности ЛНР и ДНР, вот там и должны стоять миротворцы, которые обеспечат работу наблюдателей ОБСЕ", - сказал Джабаров.

"А что толку выставлять их [миротворцев] на границе с Россией? Там нет боевых действий. Там все спокойно. Для чего они там нужны? Понятно для чего. Для того, чтобы заблокировать ЛНР и ДНР", - добавил парламентарий.

Российское предложение

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены, прежде всего, на границе Украины с Россией.

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