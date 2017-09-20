Косачев: Украина заинтересована в удержании отношений с РФ в состоянии острого конфликта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева от предложения РФ по миссии миротворцев на Донбассе был ожидаем, так как президент Украины Петр Порошенко заинтересован в удержании отношений с Россией в состоянии острого конфликта. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Заявление, разумеется, вполне ожидавшееся, потому что Порошенко сам процесс мирного урегулирования на Донбассе, уверен, интересует только во вторую очередь. На первом месте - удерживать отношения с Россией в состоянии острого конфликта, во всяком случае, как картинку для внешнего потребления, которую можно бесконечно эксплуатировать и на которой можно бесконечно паразитировать", - сказал Косачев.

По мнению сенатора, конец войны на юго-востоке Украины будет радикальным поворотом в развитии внутриполитической ситуации в стране, которым обязательно воспользуется все более консолидирующаяся украинская антипрезидентская оппозиция. "Поэтому ждать от нынешних киевских властей здравого смысла и конструктивных усилий в контексте этого конфликта, равно как и готовности к компромиссам и переговорам, увы, не приходится", - отметил глава комитета Совфеда.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая во время дебатов в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Киев не пойдет на условия Москвы относительно размещения миротворцев в Донбассе. Он также высказался против включения в состав миссии представителей России.

Порошенко делает хуже своему народу

Своим отказом от предложения Порошенко в конечном счете делает хуже своему народу. Считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Он [Порошенко] хуже делает своему народу уже давно, с того момента, как он возглавил государственный переворот. И продолжает это делать и сейчас", - сказал Джабаров в беседе с корреспондентом ТАСС.

Сенатор напомнил, что идею с миротворцами сам Порошенко высказывал уже давно, но он хотел, чтобы миротворцы встали по периметру ДНР и ЛНР, тем самым заблокировав границу между Украиной и Россией, и чтобы в нужный момент туда проникли украинские вооруженные силы.

"Порошенко хочет руками миротворцев "задушить" вооруженные силы Донбасса. Это не пройдет. А мы предлагали четко: есть линия соприкосновений ВСУ и сил безопасности ЛНР и ДНР, вот там и должны стоять миротворцы, которые обеспечат работу наблюдателей ОБСЕ", - сказал Джабаров.

"А что толку выставлять их [миротворцев] на границе с Россией? Там нет боевых действий. Там все спокойно. Для чего они там нужны? Понятно для чего. Для того, чтобы заблокировать ЛНР и ДНР", - добавил парламентарий.

Российское предложение

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены, прежде всего, на границе Украины с Россией.