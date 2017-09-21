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СМИ: Пентагон доставил в Афганистан первые вертолеты Black Hawk для ВВС этой страны

Международная панорама
21 сентября, 6:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Вертолеты предназначены для переобучения афганских пилотов, которые сейчас летают на российских Ми-17

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Пентагон доставил в Афганистан первые два вертолета UH-60 Black Hawk для местных ВВС. Об этом сообщила в среду американская военная газета Military Times, ссылаясь на официального представителя контингента США в Афганистане капитана Уильяма Сэлвина.

По его словам, вертолеты были переправлены в Кандагар на борту военно-транспортного самолета С-17. Еще два Black Hawk таким же путем будут доставлены "позднее на текущей неделе", сказал Сэлвин.

Он уточнил, что "эти четыре винтокрылые машины предназначены для переобучения афганских пилотов", которые летают сейчас на российских Ми-17. Первые две группы должны приступить к занятиям в период с октября по ноябрь. Одна из них, включающая 36 летчиков, - на авиабазе в Кандагаре, другая - 25 пилотов - на авиабазе в Форт-Ракере (штат Алабама).

Расчет на авиаудары

Пентагон намерен существенно усилить ВВС Афганистана, чтобы добиться перелома в продолжающейся уже почти 16 лет войне в этой стране. Как сообщил на прошлой неделе представитель минобороны подполковник Майкл Эндрю, в соответствии с разработанным четырехлетним планом афганцам предполагается передать 159 UH-60 и 150 многоцелевых вертолетов MD-530 Cayuse Warrior. Кроме того, дополнительно шесть турбовинтовых штурмовиков A-29 Super Tucano, а также пять одномоторных турбовинтовых самолетов С-208 Combat Caravan, на которых будут установлены управляемые ракеты.

"Мы знаем, что мощь военно-воздушных сил внушает страх врагу, и не напрасно, потому что ВВС Афганистана становятся сильнее", - отметил тогда же в Twitter командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон.

Деньги выделены

В начале текущего года Конгресс США выделил $814 млн на наращивание ВВС Афганистана. На эти средства Пентагон заказал 53 UH-60, 30 MD-530F, дополнительные A-29 и С-208.

Black Hawk планируется передать бывшие в употреблении, однако они, по заверениям минобороны, подвергнутся серьезной модернизации. В частности, будут оснащены новыми двигателями, специально доработанными для горных условий, и подвесными ракетными установками. Поэтому первая партия UH-60, как ожидается, поступит в распоряжение афганцев только через 21 месяц.

Ежегодно Пентагону придется запрашивать у Конгресса средства на модернизацию остальных 106 Black Hawk. И предполагается перебрасывать их в Афганистан по 30 в год.

Вытесняют российские Ми-17

Пентагон не скрывает, что хочет вытеснить из Афганистана российские вертолеты Ми-17. В обнародованном в июне докладе минобороны под названием "Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане" указывается, что "переход афганских ВВС с российских Ми-17 на UH-60 произойдет в течение следующих нескольких лет". Обосновывается такое решение "сложностью обслуживания парка Ми-17 и ростом расходов на это".

В декабре прошлого года генерал Николсон на брифинге в Пентагоне подчеркнул, что "решения по Ми-17 принимались из- за Украины, Крыма, международных санкций".

В настоящее время, по данным Military Times, в афганских ВВС насчитывается 78 Ми-17, из которых 18 не эксплуатируются.

Проблема с пилотами

Пентагон заверяет, что на переподготовку афганских летчиков потребуется всего 12 недель. Но это тех, кто уже находится в строю и летает на Ми-17. А таких всего 68. Подготовка же новых пилотов, указывают эксперты, займет от девяти до 13 месяцев, в зависимости от того, как они владеют английским языком. Это означает, что перед Пентагоном стоит задача научить летать на UH-60 и MD-530 в ближайшие два года по меньшей мере 100 афганцев.

Может быть поздно

Ряд американских экспертов считает плохой идею замены Ми-17. Black Hawk не способны оказывать воздушную поддержку в таком объеме, как это делают Ми-17", - убежден специалист по вопросам обеспечения безопасности в Южной Азии Мэттью Арчиболд.

Аналитик из нью-йоркского Института "Восток-Запад" Франц-Стефан Гадди полагает, что через 21 месяц, когда планируется поставить первую партию UH-60, они могут уже не принести пользы Афганистану. "Афганские военные не могут позволить себе ждать пару лет, - отметил он. - С точки зрения тактики и операционного планирования это плохое решение для афганских военных".

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