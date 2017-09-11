Пентагон усиливает ВВС Афганистана, надеясь добиться перелома в войне

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Пентагон намерен существенно усилить ВВС Афганистана, чтобы добиться перелома в продолжающейся уже почти 16 лет войне в этой стране. Как сообщил официальный представитель минобороны подполковник Майкл Эндрю, в соответствии с разработанным четырехлетним планом в Афганистан предполагается поставить 150 легких многоцелевых ударных вертолетов MD-530 Cayuse Warrior.

Кроме того, афганцам будут переданы 159 вертолетов UH-60 Black Hawk, дополнительно шесть 6 турбовинтовых штурмовиков A-29 Super Tucano, а также пять одномоторных турбовинтовых самолетов С-208 Combat Caravan, на которых будут установлены управляемые ракеты.

"Мы знаем, что мощь военно-воздушных сил внушает страх врагу, и не напрасно, потому что ВВС Афганистана становятся сильнее", - отметил на прошлой неделе командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон.

Деньги выделены

В начале текущего года Конгресс США выделил $814 млн на наращивание ВВС Афганистана. На эти средства Пентагон заказал первые 30 новых вертолетов MD-530F, которые должны быть переданы афганцам в ближайшие пару лет, дополнительные самолеты A-29 и С-208, а также 53 вертолета UH-60.

Black Hawk планируется передать бывшие в употреблении, однако они, по заверениям минобороны, подвергнутся серьезной модернизации. В частности, будут оснащены новыми двигателями, специально доработанными для горных условий Афганистана, и подвесными ракетными установками. Поэтому первая партия UH-60, как ожидается, поступит в распоряжение афганцев только через 21 месяц.

Ежегодно Пентагону придется запрашивать у Конгресса дополнительные средства на модернизацию остальных 106 Black Hawk. Их предполагается перебрасывать их в Афганистан по 30 в год.

Вытесняют российские Ми-17

Пентагон не скрывает, что хочет вытеснить из Афганистана российские вертолеты Ми-17. В обнародованном в июне докладе минобороны под названием "Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане" указывается, что "переход афганских ВВС с российских Ми-17 на UH-60 произойдет в течение следующих нескольких лет". Обосновывается такое решение "ростом расходов, сложностью обслуживания парка Ми-17".

В докладе говорится, что российские "многоцелевые вертолеты остаются востребованными (в афганских ВВС), но техническое обслуживание" для них требует больших затрат, "что ведет к невыполнению в срок ремонтных работ и сокращению количества доступных летательных аппаратов". В то же время авторы доклада признают, что, "составляя лишь половину" афганского парка военных самолетов и вертолетов, Ми-17 "считаются рабочей лошадкой ВВС". Они "и днем, и ночью" осуществляют переброску войск и грузов, проводят эвакуацию раненых, пополнение запасов, участвуют в боях и разведке.

В декабре прошлого года генерал Николсон на брифинге в Пентагоне подчеркнул, что "решения по Ми-17 принимались из-за Украины, Крыма, международных санкций". "Ми-17 - это прекрасные машины, которыми афганцы пользуются без всяких проблем. Вопрос заключается в их обслуживании",- добавил он.

В настоящее время, по данным американского военного еженедельника Military Times, в афганских ВВС насчитывается 78 Ми-17, из которых 18 не эксплуатируются.

Проблема с пилотами

Пентагон заверяет, что на переподготовку афганских летчиков потребуется всего 12 недель. Но это тех, кто уже находится в строю и летает на Ми-17. А таковых всего 68, и 35 из них - инструкторы. Подготовка же новых пилотов займет от девяти до 13 месяцев, в зависимости от того, как они владеют английским языком. Это означает, что перед Пентагоном стоит задача научить летать на UH-60 и MD-530 в ближайшие два года по меньшей мере 100 афганцев.

Минобороны намеревалось доставить в Афганистан для учебных целей четыре Black Hawk уже нынешней осенью.

Может быть поздно

Некоторые американские эксперты считают плохой идею замены Ми-17. Black Hawk не способны оказывать воздушную поддержку в таком объеме, как это делают Ми-17", - убежден специалист по вопросам обеспечения безопасности в Южной Азии Мэттью Арчиболд. Существует опасность того, что у афганцев ухудшатся возможности, связанные с переброской войск и их огневой поддержкой, заметил он. В 2016 году, добавил эксперт, Ми-17 использовали свои подвесные ракетные установки свыше 600 раз.

Аналитик из нью-йоркского Института "Восток-Запад" Франц-Стефан Гадди вообще полагает, что через 21 месяц, когда планируется поставить первую партию UH-60, они могут уже не принести пользы Афганистану. "Афганские военные не могут позволить себе ждать пару лет, пока начнут поступать Black Hawk, - отметил он. - С точки зрения тактики и операционного планирования это плохое решение для афганских военных".