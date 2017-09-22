Постпред США при ООН допустила возможность нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. США рассматривают различные варианты действий в отношении властей Венесуэлы, включая нефтяное эмбарго. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс- конференции в Нью-Йорке.
Американского дипломата спросили, могут ли США ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы. "Если ситуация не изменится к лучшему, все варианты остаются в силе. Именно за этим мы и наблюдаем. Могу сказать только, что нефтяное эмбарго не снимается с повестки дня", - заявила Хейли.
В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.
С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.