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Постпред США при ООН допустила возможность нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

Международная панорама
22 сентября, 0:12 дата обновления: 22 сентября, 0:29 UTC+3

По словам Никки Хейли, "если ситуация не изменится к лучшему, все варианты остаются в силе"

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. США рассматривают различные варианты действий в отношении властей Венесуэлы, включая нефтяное эмбарго. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс- конференции в Нью-Йорке.

Американского дипломата спросили, могут ли США ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы. "Если ситуация не изменится к лучшему, все варианты остаются в силе. Именно за этим мы и наблюдаем. Могу сказать только, что нефтяное эмбарго не снимается с повестки дня", - заявила Хейли.

Она сообщила, что в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретилась с рядом своих коллег из стран Латинской Америки. "Все наши латиноамериканские друзья испытывают беспокойство по поводу происходящего в Венесуэле. Мы обсудили это и использовали множество каналов связи, чтобы достучаться до [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и дать ему понять, что мы считаем неприемлемым", - добавила дипломат. Она признала, что "обсуждались меры" воздействия на Каракас, но отказалась поделиться более подробной информацией на этом счет.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Политический кризис в Венесуэле
Персоны
Хейли, Никки Мадуро, Николас
Страны
США Венесуэла
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