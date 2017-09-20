МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в Венесуэле

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за решение венесуэльского кризиса путем диалога всех заинтересованных сторон внутри республики и считает недопустимым любое деструктивное вмешательство извне. Об этом в среду заявил ТАСС глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя критику, высказанную президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН по поводу ситуации в южноамериканской республике.

Выступая на полях 72-й сессии ГА ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему.

"Мы считаем, что кризис в Венесуэле должен быть решен путем диалога всех заинтересованных в этом сторон внутри Венесуэлы - при поддержке латиноамериканского и при необходимости международного сообщества, которое имеет именно такое направление содействия нахождению взаимопонимания между венесуэльскими сторонами, безусловно, без какого-либо деструктивного вмешательства извне", - сказал дипломат. Кроме того, Москва считает, что "во главу угла должны быть поставлены прежде всего вопросы, связанные с решением социально-экономических проблем Венесуэлы", продолжил он.

"В этом ключе РФ готова оказать все необходимое содействие в той мере, в какой это будет востребовано правительством Венесуэлы и в интересах урегулирования той сложной ситуации, в которой оказалась эта страна", - подтвердил Щетинин. Он также обратил внимание, что такую позицию РФ разделяет все большее число стран.