Эксперты: немецкая "Ямайка" не станет простой для отношений Берлина и Москвы

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. После того, как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на выборах в Бундестаг показала худший в своей истории результат и приняла решение уйти в оппозицию, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции в ФРГ - "Ямайка" (по цветам, символизирующим партии, и совпадающим с цветами флага Ямайки - консервативный блок ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые"). Такой вариант немецкие эксперты называют самым рискованным с политической точки зрения проектом.

Социал-демократы традиционно поддерживают сближение Запада и Востока в духе Вилли Брандта (бывший канцлер ФРГ). Уход СДПГ в оппозицию означает, что действующий глава МИД Зигмар Габриэль, который выступает за постепенное ослабление санкций против РФ в случае прогресса в реализации минских соглашений по Украине, не будет членом нового правительства.

В свете разногласий между блоком ХДС/ХСС, СвДП и "зелеными" по целому ряду вопросов такой альянс был бы крайне неустойчивым и мог бы очень быстро привести к политическому хаосу, когда партнеры просто бы блокировали друга друга в принятии важных решений. Одним из таких спорных вопросов является и выстраивание отношений с Москвой.

Отношения с РФ - камень преткновения?

"Свободные демократы" считаются партией, которая выражает интересы, прежде всего, предпринимателей и концернов ФРГ. В этой связи вряд ли СвДП будет стремиться к ужесточению санкций против России, которые бьют по немецкому бизнесу. В начале августа лидер либералов Кристиан Линднер предложил политикам относиться к проблеме Крыма как к "долгосрочному временному состоянию" и временно забыть про нее, прежде всего, для урегулирования вместе с РФ международных конфликтов.

В Германии к такому предложению отнеслись неоднозначно: ведущие политики от ХДС/ХСС и "зеленых" подвергли критике заявление Линднера, а поддержала его по сути одна партия - правая "Альтернатива для Германии".

"Зеленые" в отличие от СДПГ, напротив, традиционно критически относятся к проводимой российскими властями политике и видят в РФ в целом противника западных либеральных ценностей. Такой курс, если они будут настаивать на нем в новом правительстве, неизбежно натолкнется на противодействие со стороны как СвДП, так и Христианско-социального союза Баварии, компании которой поддерживают тесные связи с Россией.

В этой связи вопрос развития сотрудничества с Москвой, по всей видимости, займет важное место на будущих коалиционных переговорах, а в случае создания кабмина - в ходе дискуссий внутри правительства. Так что политика "Ямайки" в отношении России может быть крайне противоречива.

На федеральном уровне прецедент

На региональном уровне "Ямайка" правит сейчас в земле Шлезвиг-Гольштейн. Впервые она была сформирована в 2009 году в Сааре и распалась еще до выборов в ландтаг (земельный парламент). На федеральном уровне такой коалиции до сих пор не существовало, и она стала бы прецедентом.