"Альтернатива для Германии" считает вопрос выплаты репараций Польше закрытым

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Немецкие правые занимают единую позицию с действующим правительством Германии относительно выплаты репараций Польше и другим странам, которые имеют аналогичные претензии.
"Вопрос репараций закрыт после заключения "договора 2+4", он пересмотрен быть не может", - сказал в понедельник в Берлине лидер партийного списка "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд.
Он напомнил, что аналогичные требования поступают от Греции. "По этому вопросу позиция такая же, как и по другим аналогичным темам", - отметил Гауланд.
В очередной раз о претензиях Варшавы на репарации заявил лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью польским СМИ в понедельник. По его словам, Берлин не имеет правовых оснований отказывать в выплатах.