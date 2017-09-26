В Совете Безопасности ООН прошли дебаты по ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане и работа развернутой в стране миссии ООН стали главными темами дебатов, которые состоялись в Совете Безопасности всемирной организации. Стороны сошлись во мнении, что политическое урегулирование в стране по-прежнему возможно, несмотря на террористическую угрозу и другие дестабилизирующие факторы. Вместе с тем была обозначена необходимость "смены парадигмы" в афганском урегулировании — Россия, в частности, предложила "московский формат" консультаций между Кабулом и талибами.

Свежий взгляд

Перспектива достижения мирного соглашения с движением "Талибан" зависит от того, насколько конструктивно будут взаимодействовать региональные игроки, и международное сообщество должно принять меры в этом направлении. Об этом 25 сентября заявил глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани, который представлял Кабул в дебатах Совбеза по афганскому урегулированию.

Дипломат призвал международное сообщество "свежим взглядом" посмотреть на свою вовлеченность в афганское урегулирование. При этом министр критически отозвался о роли, которую играет соседний Пакистан.

По его словам, "бич терроризма и насильственного экстремизма, охвативший Афганистан, — это результат давней политики соседнего государства". "Правительство Афганистана делало все возможное, чтобы добиться прочного мира для нашего народа. Перспективы примирения с "Талибаном" зависят от того, насколько конструктивно будут взаимодействовать региональные игроки в поддержку процесса, во главе которого стоят сами афганцы", — сказал Раббани.

Глава МИД подчеркнул, что "смена парадигмы" стран региона "может основательным образом повлиять на мирные усилия с "Талибаном" в позитивном ключе" и результатом этого может быть соглашение, подобное тому, которое Кабулу удалось заключить с другими боевиками. "Мы считаем, что международное сообщество должно принять необходимые для этого меры", — подчеркнул афганский министр.

По его словам, региональным и международным игрокам "необходимо осознать, что стоит на кону". "У нас есть шанс фундаментальным образом изменить статус-кво ради общего блага. В этом смысле поддержка региона будет иметь первостепенное значение", — отметил Раббани.

Москва — оптимальная площадка

Выступая на заседании Совета Безопасности, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил Москву в качестве оптимальной площадки для диалога между правительством Афганистана и талибами.

Он констатировал, что "длительное и масштабное военное присутствие контингентов США и НАТО не привело к стабилизации военно-политической ситуации" в Афганистане. Как заявил дипломат, на нынешнем этапе акцент необходимо делать на переговорных усилиях, которые послужили бы скорейшему запуску национального примирения.

"В этом контексте рассматриваем "московский формат" консультаций по Афганистану, в котором участвуют практически все заинтересованные стороны, включая государства Центральной Азии, в качестве оптимальной площадки для предметных переговоров по нацпримирению, а также налаживания прямого диалога между Кабулом и талибами. Исходим из того, что он полностью отвечает обозначенным требованиям", — отметил Небензя.

Напомним, что на предыдущей встрече по афганскому вопросу представители американской администрации заявили о желании возобновить формат "6+1", куда входят Россия, США, Пакистан, Индия, Китай, Иран и Афганистан. Такую форму переговоров изначально предлагала Россия. Однако, как признал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, формат "6+1" оказался неработоспособным.

В феврале 2017 года РФ предложила новый "московский формат" консультаций. "В последнем раунде, прошедшем 14 апреля, страны региона были представлены максимально широко — помимо "шестерки" (Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран и Индия) во встрече приняли участие пять центральноазиатских государств (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), — указывал Кабулов. — Американская сторона отказалась от участия в заседании в данном формате в апреле под неубедительным предлогом, тем не менее двери для них остаются открытыми".

Мирное урегулирование возможно

Специальный представитель генсека ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото на дебатах в Совбезе выразил уверенность в том, что "политическое решение возможно", и также отметил роль региональных игроков в мирном урегулировании затянувшегося конфликта.

"Мы все понимаем, что подготовка к началу процесса мирного урегулирования очень сложна, требует терпения и времени. Эти усилия должны быть прагматичными и гибкими, но непреклонными, чтобы обеспечить всесторонний политический процесс, который определит будущее страны", — указал эмиссар. По его словам, это станет возможным только при условии, когда "все стороны конфликта будут контактировать друг с другом, чтобы обозначить рамки обоюдного соглашения". "Это позволит выстроить взаимное доверие и спланировать процесс", — отметил Ямамото.

Он подчеркнул, что процесс мирного урегулирования "должен быть подкреплен консенсусом стран региона и учитывать их стратегические интересы". Ямамото призвал международное сообщество не допустить погружения Афганистана в новый цикл насилия "без продвижения к содержательным переговорам". "Возможности будут упущены, а расплатой за это будут тысячи жизней афганцев и колоссальные финансовые потери", — предупредил спецпредставитель генсека.

Как напомнил эмиссар, план развития афганских сил безопасности предполагает, что они смогут обратить вспять последние военные успехи талибов только к 2020 году. "С учетом текущего уровня смертности гражданского населения к 2020 году в результате конфликта будут убиты еще десятки тысяч афганцев", — отметил Ямамото.

Угроза ИГ и проблема наркотиков

Большое внимание на заседании СБ ООН уделялось деятельности в Афганистане террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая терпит поражение на полях боев в Ираке и Сирии. Как сообщил спецпредставитель ООН, ситуация осложняется по мере того, как ИГ укрепляет позиции на востоке и севере страны.

В свою очередь Василий Небензя привел данные российской стороны, согласно которым в Афганистане "орудует свыше семи тысяч боевиков группировки". По его словам, в Москве вызывает "особую тревогу" стремление ИГ окопаться в северных провинциях.

Постпред РФ также выразил обеспокоенность обострением проблемы наркотиков в Афганистане. Дипломат отметил, что средства от сбыта наркотиков "составляют серьезную часть доходов террористов в этой стране — до 35–40%". "В этой связи требуем нарастить усилия международного сообщества в борьбе с афганским наркотрафиком", — заявил Небензя, призвав усилить антинаркотическое взаимодействие между афганскими властями и странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дальнейшие действия

Следующие международные консультации по афганскому вопросу состоятся в начале октября. "В рамках координации региональных усилий по Афганистану возобновляется работа контактной группы ШОС — Афганистан, — сообщил 25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров. — Первое ее заседание намечено на 11 октября в Москве". Министр напомнил, что Россия последовательно выступает за урегулирование внутриафганского конфликта в рамках руководимого афганцами процесса национального примирения.

"Рассматриваем запущенный в начале года "московский формат" консультаций по Афганистану в качестве оптимальной площадки для содействия налаживанию прямого диалога между правительством и движением талибов, разумеется, при соблюдении критериев, установленных СБ ООН", — добавил Лавров.