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Делегация КНДР проведет консультации в МИД РФ

Международная панорама
26 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Возглавила делегацию начальница главного управления по Северной Америке МИД КНДР Чо Сон Ху

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководитель отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху посетит Москву, где встретится с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым. Об этом сообщили во вторник в посольстве Северной Кореи в России.

"Начальница главного управления по Северной Америке МИД КНДР Чо Сон Ху и ее сопровождающие 25 сентября вылетела из Пхеньяна для посещения Москвы по приглашению посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова", - отметили в дипмиссии.

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