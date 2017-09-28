El Pais: хакеры из РФ помогают оставаться рабочим сайту о каталонском плебисците

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МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Хакеры, находящиеся на территории России, помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме о независимости в автономной области. С таким утверждением выступила в четверг газета El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию Испании.
По ее информации, выявить хакера, работающего с территории ЕС, для властей пиренейского королевства проще. В свою очередь между Россией и Евросоюзом нет соглашений в области цифрового законодательства. К настоящему моменту гражданская гвардия уже закрыла более 140 страниц, связанных с референдумом.
После закрытия первого официального сайта о плебисците, каталонские власти создали два новых из Великобритании и Люксембурга. Оба были незамедлительно закрыты решением суда. Тогда хакеры, работающие на региональное руководство, клонировали интернет-страницу и активировали новые адреса в Европе. Теперь же, по версии газеты, домены запущен с территории России и Центральной Азии.
Издание отмечает, что процесс закрытия страницы за рубежом является длительным, поскольку требует отправления судебного приказа в полицию другой страны, которая сначала должна его оценить. В гражданской гвардии данную информацию корреспонденту ТАСС комментировать отказались.