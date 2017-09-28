Теффт: российское предложение по миссии ООН в Донбассе стоит того, чтобы его изучить

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская инициатива о размещении в Донбассе сил ООН для охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стоит того, чтобы ее изучить. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" бывший посол США в Москве Джон Теффт, который 28 сентября завершил свою миссию в России.

"Мы считаем, что предложенная Россией идея стоит того, чтобы ее изучить. И я знаю, что Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке уже приступил к этой работе, - подчеркнул Теффт - Мы убеждены, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности".

Между тем бывший посол настаивает на том, что "миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины".

Касаясь вопроса смягчения антироссийских санкций, введенных Вашингтоном в связи с событиями на Украине, Теффт выразил мнение, что часть этих ограничительных мер может быть отменена в случае "прогресса в Донбассе". "Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов: если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций. Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему не было", - заявил дипломат.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.