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CBS: отдых детей Трампа обошелся американским налогоплательщикам в $330 тысяч

Международная панорама
30 сентября, 12:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Значительная часть бюджетных средств уходит на охрану членов семьи президента, размещение их в отелях и на авиаперелеты

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ВАШИНГТОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Отдых старших детей президента США Дональда Трампа в Аспене (штат Колорадо) обошелся американским налогоплательщикам в $330 тыс., которые были потрачены их охрану. К такому выводу пришел телеканал CBS, получивший через суд документы министерства внутренней безопасности (МВБ) на основании Закона о свободе информации.

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Речь идет об Иванке Трамп и ее муже Джареде Кушнере, которые являются советниками американского лидера, а также Эрике Трампе и его супруге. На их охрану в марте этого года во время недельного отдыха на горнолыжном курорте МВБ потратило почти $330 тыс. В частности, $26 тыс. ушло на аренду транспортных средств, $22 тыс. - на необходимое оборудование для сопровождения членов семьи президента на горнолыжных спусках, в том числе на приобретение билетов на подъемники. $195,7 тыс. составили расходы на аренду номеров в гостиницах по всему городу.

На отдых дочери и зятя президента на горнолыжном курорте в канадском Уистлере в апреле этого года секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, потратила $65 тыс.

Лыжные прогулки членов семей прежних президентов Соединенных Штатов также обходились недешево. Так, две поездки в тот же Аспен бывшей первой леди Мишель Обамы с дочерьми Сашей и Малией во время президентства Барака Обамы стоили американским налогоплательщикам $166 тыс. (в феврале 2016 года) и $65 тыс. (в 2015 году), по данным общественной правозащитной организации Judicial Watch.

В последнее время демократы и подконтрольные им СМИ критикуют сотрудников администрации Трампа за значительные растраты средств бюджета на поездки по стране и за рубеж. Так, в пятницу президент принял отставку министра здравоохранения и социальных служб Томаса Прайса, который является фигурантом внутриведомственного расследования по поводу оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства. Глава министерства внутренних дел США, которое не является силовым ведомством и в основном курирует природные ресурсы, Райан Зинке, министр финансов Стивен Мнучин и администратор Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт также в последние дни сталкиваются с критикой по поводу использования дорогих частных или военных самолетов для поездок по стране в служебных целях.

Газета The Washington Post сообщила в пятницу, что министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин половину своей заграничной рабочей поездки потратил на походы по магазинам вместе с женой и осмотр достопримечательностей. Перелет супруги был оплачен из госбюджета.

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Персоны
Обама, Мишель Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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