Трамп назвал позором ситуацию вокруг подозреваемого в растрате госсредств главы минздрава

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу позором ситуацию, возникшую вокруг дела о подозреваемом в растрате госсредств экс-министре здравоохранения и социальных служб страны Томасе Прайсе. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед отъездом в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Стенограмму подхода президента к прессе распространил Белый дом.

"Мы экономим огромные суммы денег, сотни миллионов долларов <...>. Поэтому мне не нравится, когда такое происходит. И я думаю, что это позор, потому что как человек Томас Прайс очень хороший, могу вам сказать", - отметил Трамп на просьбу прокомментировать ситуацию с бывшим руководителем ведомства.

Президент подчеркнул, что в его правительстве работают "замечательные министры", у которых "есть собственные самолеты, что решает такие проблемы". "Мы наведем порядок, чтобы больше не было самолетов (речь идет о полетах министров частными чартерными авиалиниями - прим. ТАСС). Посмотрите на прошлые администрации - например, на администрацию [экс-президента США Барака] Обамы, и на количество времени, которое они [ее сотрудники] провели в воздухе - они провели много времени в воздухе. Но я очень подавлен, потому что министр Прайс - хороший человек, но мы тщательно изучаем [эту ситуацию]", - подчеркнул Трамп.

В целом американский лидер признался, что скандал с экс-министром его очень расстроил и вызвал недовольство.

Заявление об отставке

Прайс стал первым министром в администрации Трампа, который подал заявление об отставке. Как сообщил Белый дом, глава государства принял его. Однако, отвечая на вопрос журналистов перед тем, как его решение было опубликовано, американский лидер заверил, что Прайс не представлял никаких заявлений об отставке.

"Нет, посмотрим, что произойдет потом", - сказал президент.

Бывший глава минздрава в письме на имя Трампа выразил "сожаление, что недавние события отвлекли от таких важных целей", как реформа здравоохранения, борьба с различными видами наркотиков, в том числе лекарственными опиоидами, психическими заболеваниями и детским ожирением.

"Успех в решении этих проблем важнее любого человека. Ради вашего дальнейшего продвижения вперед без каких-либо препятствий я подаю прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных служб", - написал Прайс, добавив, что продолжит и дальше поддерживать инициативы президента.

Неприемлемое возмещение

Прайс пообещал в четверг возместить госбюджету средства в размере $52 тыс., потраченные на частные чартерные авиарейсы, которыми он пользовался по служебной необходимости. Однако Трамп в пятницу подчеркнул, что такая сумма является неприемлемой.

Экс-министр обещал всячески содействовать внутриведомственному расследованию по поводу растраты госсредств. Тем не менее он продолжил настаивать на том, что его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов.

Позднее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни в опубликованной пояснительной записке для госструктур рассказал, что коммерческие авиарейсы в целом приемлемы, за редким исключением, даже для руководителей ведомств, а для перелетов частными чартерными рейсами необходимо получать разрешение начальника аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.

Далеко не первый

На прошлой неделе генеральный инспектор минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Поводом для проверки послужила публикация газеты Politico, в которой утверждалось, что министр 26 раз воспользовался частными самолетами для полетов по США. Расходы федерального бюджета первоначально составили около $300 тыс.

Однако в четверг выяснилось, что руководитель ведомства использовал военные самолеты для международных поездок. Таким образом, полеты министра обошлись американскими налогоплательщикам в более чем $1 млн. По сведениям издания, Прайс во время служебных поездок чартерными авиарейсами навещал членов семьи, друзей и бывших коллег. Пресс-секретарь главы ведомства Шармейн Ист сообщила, что ее шеф был вынужден воспользоваться чартерами из-за цейтнота.

В четверг газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что глава министерства внутренних дел США, которое не является силовым ведомством и в основном курирует природные ресурсы, Райан Зинке воспользовался этим летом частным чартерным рейсом из Лас-Вегаса (штат Невада) в свой родной Уайтфиш (штат Монтана). Полет обошелся налогоплательщикам в $12,4 тыс. При этом билет коммерческих авиалиний того же маршрута стоит всего $300. Ранее телекомпания ABC сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин в прошлом месяце воспользоваться самолетом американских ВВС для перелета из Нью-Йорка в Вашингтон, госбюджету этот полет обошелся в $25 тыс.

Шутка об увольнении

Летом Трамп пошутил, что намерен уволить Прайса, если Конгресс США не проголосует за отмену нынешней системы медицинского страхования Obamacare. "Вы же добудете голоса? Лучше бы ему добыть их", - сказал глава государства, указывая на стоящего рядом руководителя ведомства.

"В противном случае я ему скажу: "Том, ты уволен, я найму еще кого-нибудь", - заявил Трамп, похлопав по плечу Прайса.

Как стало известно на этой неделе, республиканцы в Сенате США приняли решение не ставить на голосование очередной законопроект об отмене и замене Obamacare ввиду бесперспективности его принятия верхней палатой. До этого сенаторы от Республиканской партии пытались отменить Obamacare в июле этого года, однако и тогда им не хватило голосов.

Демократы изначально заявили, что, как и раньше, выступят против этой попытки отменить реформу, проведенную в 2010 году экс-президентом Бараком Обамой. Замена Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний нынешнего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа.

62-летний Прайс был членом нижней палаты Конгресса от штата Джорджия с 2005 года пока не возглавил ведомство. Он объявил о поддержке Трампа на выборах президента США в мае прошлого года. Экс-конгрессмен является известным противником Obamacare.