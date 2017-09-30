СМИ: парламент Иракского Курдистана отверг все решения Багдада в ответ на референдум

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Парламент Иракского Курдистана полностью отверг все принятые федеральным правительством меры после референдума о независимости курдской автономии Ирака. Об этом в субботу сообщил телеканал Rudaw по результатам внеочередного заседания парламента в Эрбиле.

В заявлении законодателей по завершении консультаций, которые длились больше шести часов, отмечается, что "парламент отвергает все резолюции иракских властей по вопросу референдума". По убеждению курдских депутатов, плебисцит не противоречил конституции Ирака.

"Требуем от соседних стран (Турция и Иран - прим. ТАСС) уважать законы курдского региона и призываем международное сообщество уважать решение народа Иракского Курдистана", - отмечается в коммюнике.

Референдум о независимости региона прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет мер в ответ на неконституционный, по их убеждению, шаг Эрбиля. Законодатели потребовали от правительства, в частности, отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию Министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле. 29 сентября вступил в силу запрет на международное авиасообщение с аэропортами Иракского Курдистана.